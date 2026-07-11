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Військовозобов’язаним українцям більше не надаватимуть захист в одній із країн ЄС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Військовозобов’язаним українцям більше не надаватимуть захист в одній із країн ЄС
Громадяни України, яким не дозволено виїхати через призовний вік, більше не матимуть права на тимчасовий захист у Естонії
фото: err.ee

Тимчасовий захист надає українським біженцям право проживати в ЄС, працювати, навчатися та отримувати необхідні соціальні та медичні послуги

Уряд Естонії схвалив пропозицію Єврокомісії про продовження захисту для українських мігрантів до 2028 року. Проте, чоловіки призовного віку, які захочуть в'їхати до країни його вже не матимуть. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ERR.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що країна надалі підтримуватиме людей, які стали жертвами російської агресії.

«Багато українських військових біженців не можуть повернутися додому, тому що Росія окупувала частину їхньої країни й продовжує атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру», – наголосив міністр.

Він додав, що це рішення забезпечить людям, які втекли від війни, впевненість у тому, що вони можуть безпечно організувати своє життя до того часу, як не з'явиться можливість повернутися в Україну. Згідно з пропозицією Європейської комісії, Таллінн продовжив тимчасовий захист до 4 березня 2028 року.

Проте громадяни України, яким не дозволено виїхати через призовний вік, більше не матимуть права на тимчасовий захист. Зміна не вплине на тих, кому вже надали його у Європейському Союзі. Тимчасовий захист дає людям, які виїхали з України, право жити в ЄС, працювати, навчатися та отримувати доступ до необхідних соціальних і медичних послуг.

Ігор Таро додав, що держави-члени повинні підготуватися до скоординованого припинення системи тимчасового захисту та розробити рішення, які дозволять біженцям призовного віку за необхідності перейти на інші правові підстави для проживання або повернення в Україну, коли з'явиться можливість.

Нагадаємо, із 1 липня більшість українських біженців у Польщі залишилися без державної підтримки на проживання в центрах колективного розміщення.

Подібні тенденції спостерігають і в інших країнах Євросоюзу. Так, у Німеччині з 1 липня також посилили правила соціальних виплат для українських біженців: частину отримувачів переведуть з допомоги Bürgergeld на базовий дохід Grundsicherung, а центри зайнятості жорсткіше перевірятимуть майно, заощадження та готовність людей до працевлаштування. Водночас загальний термін дії тимчасового захисту для українців у Євросоюзі залишається чинним до 4 березня 2027 року.

Нагадаємо, це вже не перший етап скасування пільг для українських біженців у Польщі: ще в грудні 2025 року країна припинила співфінансування житла для частини переселенців, які проживали в держжитлі понад рік.

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Теги: війна Естонія Україна біженці

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