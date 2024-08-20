Міністерство внутрішніх справ хоче ускладнити процедуру складання іспитів з водіння

В Україні можуть посилити контроль за складанням теоретичних та практичних іспитів з водіння

У разі ухвалення законопроєкту у кандидатів у водії буде менше шансів отримати підказки для складання іспитів

МВС розробило законопроєкт, який має на меті посилити контроль за складанням теоретичних та практичних іспитів на водіння. Основні зміни стосуються як теоретичної, так і практичної частини іспитів.

Щодо теоретичного іспиту, пропонується зробити його складання можливим виключно державною мовою та обов'язково в присутності екзаменатора. Сам іспит буде проводитися у формі комп'ютерного тестування, що забезпечить рівні умови для всіх кандидатів. Під час іспиту екзаменатору буде суворо заборонено спілкуватися з кандидатом у будь-якій формі, а кандидату буде заборонено використовувати сторонні джерела інформації та допомогу інших осіб.

Що стосується практичного іспиту, то законопроєкт передбачає обов'язкове використання технічних засобів контролю, таких як фото-, відео- та аудіотехніка, в автомобілі під час іспиту. Крім того, після завершення іспиту, як теоретичного, так і практичного, кандидат у водії та екзаменатор повинні будуть ознайомитися з результатами та поставити свої підписи в екзаменаційному аркуші.

Представники МВС вважають, що реалізація цього законопроєкту дозволить оптимізувати процедури проведення іспитів у сервісних центрах та створити більш чесні та прозорі умови для всіх, хто бажає отримати посвідчення водія.

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