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Електронна черга в ТЦК: Міноборони оцінює роботу послуги

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Електронна черга в ТЦК: Міноборони оцінює роботу послуги
Електронна черга у Міноборони пояснили, як вона працює
фото з відкритих джерел

У Міністерстві  підтвердили, що були проблемні моменти

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін підтвердив, що впровадження електронної черги в ТЦК  дійсно допомогло розвантажити роботу установ, хоча й не позбавило їх проблем.

«Говорити про те, що це (електронна черга–Ред.) досконалий механізм не можна, тому що було в багатьох ТЦК та СП таке, що є електронна черга, паралельна жива черга і попри інструктаж із працівниками ТЦК, були певні проблеми. Але це дозволило певним чином розвантажити роботу ТЦК та СП, тому що люди могли планувати свій час» , – зазначив Лазуткін. зазначив Лазуткін в ефірі Свобода.LIVE. 

Попри недоліки, Лазуткін не вважає електронну чергу провальною. За його словами, вона дозволила людям планувати свій час, реєструватися й оновлювати дані.

«Так ставалося, що люди ставали в електронну чергу з усіма питаннями, з якими звертаєшся до ТЦК і СП, а це значно ширше коло запитань, і відповідно вона перевантажувалась. Тобто є певна низка об'єктивних причин, є технічні моменти, є комунікаційні, але зазначу, що вона працювала в тестовому режимі і про це одразу зазначили представники Міністерства»,  – пояснив речник відомства.

Лазуткін також відреагував на випадки, коли люди ночували біля ТЦК, щоб швидше оновити свої дані. Він наголосив, що це окремі випадки, а ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам.

Нагадаємо, військовозобов’язані зможуть довідатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані в застосунку «Дія». Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані. До слова, у «Дії» штраф буде відображатися лише тоді, коли людина не сплатить його вчасно.

Раніше повідомлялося, що керівники критично важливих підприємств мають можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації в «Дії». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України. У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» та за потреби роздрукувати.

До слова,  станом на 17 липня 2024 року через «Резерв+» військово-облікові дані оновили 3,4 млн громадян України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте також: Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації
Теги: Міноборони Свобода черга

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