Міноборони України створює базу недобросовісних іноземних постачальників

Міноборони хоче підвищити прозорість та відповідальність у процесі закупівель для ЗСУ

Новий механізм дозволить ефективно моніторити та аналізувати інформацію про іноземних контрагентів

Міністерство оборони України готує перелік недобросовісних іноземних постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Про це йдеться у заяві Міноборони.

У Міноборони пояснюють, що таким чином хочуть підвищити прозорість та відповідальність у процесі закупівель для Збройних сил України.

Директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський зазначив, що наказ щодо відповідного переліку був розроблений на виконання доручення міністра оборони Рустема Умєрова.

«Новий механізм дозволить ефективно моніторити та аналізувати інформацію про іноземних контрагентів, які не виконали свої договірні зобов’язання щодо забезпечення потреб ЗСУ», – переконаний Канєвський.

За його словами, Перелік є інформаційною базою, яка містить дані про недобросовісних іноземних контрагентів. Ця інформація буде доступна для міжнародних партнерів, на території яких зареєстровані та здійснюють свою діяльність ці контрагенти.

Іноземний контрагент визнається недобросовісним, якщо щодо нього існує судове чи арбітражне рішення, яке набрало законної сили та не було виконане добровільно. Виключення з Переліку можливе у разі виконання контрагентом рішення суду чи арбітражу.

«Ведення Переліку та його використання при укладанні державних контрактів покладено на Департамент політики закупівель Міністерства оборони України», – підсумували в міністерстві.

Як йдеться у розслідуванні NGL.medi, у 2024 році Міноборони витратило понад 54 млн грн на 153 тис. армійських пластикових фляг для ЗСУ з Китаю. Це втричі дорожче за ринкові ціни.