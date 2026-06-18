18 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 18 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

18 червня у світі відзначають День стійкої гастрономії. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Леонтія.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День стійкої гастрономії

Свято встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у 2016 році. Воно покликане звернути увагу людства на раціональне використання природних ресурсів під час виробництва та приготування їжі. Стійка гастрономія передбачає культуру харчування, яка враховує походження інгредієнтів, підтримує місцевих аграріїв, мінімізує відходи й дбає про збереження довкілля та біорізноманіття.

Міжнародний день паніки

Це неофіційне, але важливе з психологічного погляду свято, створене для підвищення обізнаності про стресові стани, панічні атаки та методи боротьби з ними. Цей день нагадує людям про необхідність зупинитися, опанувати свої емоції в критичних ситуаціях, звернутися за потреби до фахівців з ментального здоров'я та навчитися підтримувати близьких під час психологічної кризи.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Леонтія

18 червня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Леонтія, який жив у I столітті та служив воєначальником у римських військах у місті Тріполі (Фінікія). Леонтій вирізнявся надзвичайною хоробрістю, справедливістю, глибоким розумом і побожністю, таємно сповідуючи християнство. Він активно проповідував слово Боже серед своїх підлеглих і місцевих жителів. Коли до міста прибув новий римський намісник Адріан, відомий своєю жорстокістю до християн, він наказав схопити воєначальника. Для цього вислали загін під керівництвом трибуна Іпатія. У дорозі Іпатій важко захворів, але після того, як Леонтій помолився за його здоров'я, зцілився. Це диво так вразило Іпатія та його друга Феодула, що вони негайно прийняли хрещення. Коли про це дізнався намісник, він наказав схопити всіх трьох. Після жорстоких тортур і відмови зректися Христа Леонтій, Іпатій та Феодул прийняли мученицьку смерть за віру.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо вранці туман стелиться над низинами – день буде парким і сонячним;

багато павуків з'явилося на рослинах – погода найближчими днями буде сухою та спекотною;

якщо під час дощу на калюжах утворюються великі бульбашки – негода затягнеться;

якщо трава зранку пахне сильніше, ніж зазвичай – незабаром піде теплий літній дощ.

Історичні події

860 – руський флот князів Аскольда і Діра напав на Константинополь.

1637 – запорожці разом із донцями здобули османську фортецю Азов.

1651 – під час визвольної війни 1648-1654 р.р. розпочалася битва під Берестечком.

1668 – козацькі полки правителя підмосковської України Івана Брюховецького визнали Петра Дорошенка своїм Гетьманом.

1709 – зруйновано Чортомлицьку Січ.

1815 – Наполеон програв битву при Ватерлоо.

1881 – відновлення «Союзу трьох імператорів». Імператори Німеччини, Австро-Угорщини і Росії підписали таємну угоду, за якою члени союзу зобов'язали не надавати підтримки жодній державі при нападі на одного з членів союзу.

1917 – попри заборону військового міністра Росії Олександра Керенського, у Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський Військовий з'їзд, у роботі якого взяло участь близько 2500 делегатів з усіх фронтів, флотів і флотилій, а також запасних частин.

1934 – заарештовано Романа Шухевича у зв'язку з вбивством міністра польського уряду Перацького (відплата за так звану пацифікацію).

1946 – проголошення Італії республікою.

1946 – Міністерство внутрішніх справ СРСР розробило докладний план максимального розгрому оунівського підпілля та його збройних формувань.

1991 – Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності України.

1996 – Україну прийняли до складу Конференції з роззброєння.

2000 – Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень.

Іменини

День ангела святкують: Леонтій, Олександр, Василь, Віктор, Сергій, Антоніна.