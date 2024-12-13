Розвідка Естонії розповіла, як погода допомагає ЗСУ біля Покровська

Несприятливі погодні умови певною мірою грають українським силам на руку, адже використання росіянами авіації та важкої техніки ускладнене

Наразі у росіян основним залишається Покровсько-Курахівський напрямок. Там вони мають просування завдяки піхотним наступам

Окупаційні війська РФ просунулись на Покровсько-Курахівському напрямку. А Сил оборони України контратакували на Куп'янському напрямку. Про це йдеться в огляді естонської розвідки, який наводить ERR.

Естонська розвідка повідомила, що несприятливі погодні умови певною мірою грають українським силам на руку, адже використання росіянами авіації та важкої техніки ускладнене. Це своєю чергою ускладнює задіяти весь бойовий потенціал одночасно.

У відомстві зазначили, що наразі у росіян основним залишається Покровсько-Курахівський напрямок. Там вони мають просування завдяки піхотним наступам.

У розвідці Естонії звернули увагу, що тільки на Покровському напрямку за два тижні загинуло близько трьох тисяч осіб. За оцінками, ці цифри продовжують зростати в міру наближення до Покровська.

Водночас ЗСУ змогли відбити атаки росіян вздовж річки Сухі Яли на південь від Курахового. Упродовж усього тижня вони витримували атаки з боку Росії, яка намагалася оточити цей район із півночі та з півдня.

Попри те, РФ має повільне просування на Покровському напрямку, їм не вдалося досягти бажаного прориву на оперативному рівні. У зв'язку з цим Росія збільшує тиск на українські війська, розташовані в Курській області.

ЗСУ також супроводжує успіх на Куп'янському напрямку, де було знищено два плацдарми, що виникли під час форсування річки Оскіл. Україна продовжує завдавати систематичних ударів по російській військовій інфраструктурі в глибині країни. Вона використовує зброю, отриману від союзників, і власні розроблені системи.

Важко спрогнозувати, скільки російським окупаційним військам знадобиться часу, щоб упритул підійти до Покровська Донецької області. Про це заявив командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша з позивним Лютий в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Нагадаємо, втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає на цьому напрямку близько 400 осіб вбитими та пораненими. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами.

До слова, українські війська відновили втрачені позиції під Сватовим, російські війська просунулися в Курській області та напрямках Часів Яр, Покровськ і Курахове. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).