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Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
Співзасновник маркетингового агентства Tabasco Олександр Смірнов обурився через слова військового про українську мову
фото з відкритих джерел

Співзасновник маркетингового агентства Tabasco Олександр Смірнов звинуватив військового «в розколі українського суспільства через мовне питання»

Український воїн Максим Колесников, фото якого з яблуком після 11-тимісячого полону розлетілося мережею, опублікував допис, в якому попросив не використовувати біля нього російську мову, адже вона його тригерить. Свій пост він опублікував у Facebook.

«Я був в полоні, російська мене тригерить, буду вам вдячний за спілкування українською, дякую. Поки що вистачає сил на отакий спіч, але хочеться закричати: люди бл*ть що з вами це Київ, а не Пітєр», – написав військовий.

Український захисник попросив у соцмережі не використовувати біля нього російську мову
Український захисник попросив у соцмережі не використовувати біля нього російську мову
фото: скріншот

На допис українського захисника відреагувало чимало людей, зокрема й співзасновник маркетингового агентства Tabasco Олександр Смірнов, який звинуватив військового нібито в розколі українського суспільства через мовне питання.

«Дуже шкода, Максе. Дуже шкода, що тебе це тригерить. І дуже шкода, що ти відмовляєшся розуміти та приймати, що це питання взагалі не можна ні політизувати, ні порушувати. Це просто розкол українських громадян. Так само технологічно можна ділити за кольором волосся, очей та фрикативним «г» у вимові. І твоє обурення в принципі образливе, тому що не можна вказувати іншим людям, як до тебе звертатися. Зі всією повагою до тебе», – прокоментував Смірнов.

На допис відреагував співзасновник маркетингового агентства Tabasco Олександр Смірнов
На допис відреагував співзасновник маркетингового агентства Tabasco Олександр Смірнов
фото: скріншот

Натомість Колесников заявив, що не буде підлаштовуватися під тих, кому «лінь перейти на українську», а російську мову сприймає як ідентифікатор ворога.

«Я маю право не сприймати російську, маю право взагалі її не знати. Як до речі її не знає моя молодша донька. І я маю право це питання підіймати», – пояснив Колесников.

Колесников відреагував на слова Смірнова
Колесников відреагував на слова Смірнова
фото: скріншот

На слова Смірнова також відреагував український журналіст і публіцист, військовий Вахтанг Кіпіані та звинуватив його у відсутності емпатії та «виписуваннях політичних маніфестів».

«Це ж яким довбой*бом, позбавленим навіть тіні емпатії, треба бути, щоб під таким дописом виписувати політичні маніфести. Про право на російську мову. Маєте право лише одне – завалити Їб**о і дякувати таким як Максим. «Я не хочу выдавать себя за галычанина или тернопольца. Я харьковчанин» – харків'янин Міхновський і тисячі інших для ватної мерзоти з економічного фронту не аргумент. Можу підписати петицію, щоб вас як лінгвоінваліда випустили з України, не чекаючи кінця війни», – обурився Кіпіані.

Крім того, Вахтанг Кіпіані пригрозив Смірнову «особистою зустріччю після демобілізації» та порадив «дивитися по сторонах».

У дискусію втрутився журналіст та військовий Вахтанг Кіпіані
У дискусію втрутився журналіст та військовий Вахтанг Кіпіані
фото: скріншот

Зазначимо, Смірнов не вперше потрапляє в мовні скандали. Раніше Олександр Смірнов розкритикував текст Оксена Лісового, в якому новопризначений міністр освіти написав, що людина є патріотом тієї країни, мовою якої вона розмовляє зі своїми дітьми.

Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

До слова, у Дніпрі викладачка державного медичного університету (ДДМУ) на практичному занятті нібито вимагала від студентки відповідати російською мовою, коли дівчина відмовилася – педагогиня не схотіла приймати її відповідь.

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Теги: полон соцмережі скандал Максим Колесников українська мова

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