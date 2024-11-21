Між Києвом та Будапештом курсуватиме прямий щоденний потяг

Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 тис. грн

Із 15 грудня відкривається прямий щоденний рейс між Києвом та Будапештом. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Як зазначається, поїзд матиме номер №9/10 та стане вже 20-м міжнародним потягом.

У поїзді будуть стандартні спальні вагони – купе (4 місця) та люкс (2 місця).

«Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом», – розповів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Потяг відправлятиметься з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта – о 06:00.

У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11. Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн.

Розклад був складений таким чином, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди в напрямку Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха, а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн. Час очікування між пересадками становитиме не більше двох годин.

Нагадаємо, Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг за маршрутом Київ-Братислава, який почне курсувати вже цього року.