Головна Київ Новини
search button user button menu button

Між Києвом та Будапештом курсуватиме прямий щоденний потяг

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Між Києвом та Будапештом курсуватиме прямий щоденний потяг
Потяг відправлятиметься з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта – о 06:00
фото з відкритих джерел

Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 тис. грн

Із 15 грудня відкривається прямий щоденний рейс між Києвом та Будапештом. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Як зазначається, поїзд матиме номер №9/10 та стане вже 20-м міжнародним потягом.

У поїзді будуть стандартні спальні вагони – купе (4 місця) та люкс (2 місця).

«Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом», – розповів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Потяг відправлятиметься з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта – о 06:00.

У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11. Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн.

Розклад був складений таким чином, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди в напрямку Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха, а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн. Час очікування між пересадками становитиме не більше двох годин.

Нагадаємо, Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг за маршрутом Київ-Братислава, який почне курсувати вже цього року. 

Теги: аеропорт потяг Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через тривалі нічні повітряні тривоги фахівці підземки завчасно розмістили в тунелях частину рухомого складу
Як працює столична підземка після тривалої тривоги: деталі від КМДА
11 листопада, 10:06
Безпілотники атакували Підмосков’я
Дрони атакували Підмосков’я: виникли пожежі (відео)
10 листопада, 08:43
Київська міська електричка змінює рух: на що варто звернути увагу
Київська міська електричка змінює рух: на що варто звернути увагу
8 листопада, 13:47
Росіяни атакували дронами столицю
Атака дронів на Київ. У Печерському районі сталося руйнування конструкцій будинку
7 листопада, 05:40
Російські війська вдарили по залізниці на Сумщині
Росіяни обстріляли залізницю на Сумщині: поранено співробітницю
7 листопада, 03:23
З Києва до Братислави курсуватиме новий потяг
Новий потяг «Київ-Братислава» почне курсувати вже цього року
6 листопада, 22:50
Машиніст електропотяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося
Під Києвом поїзд збив 40-річного чоловіка
30 жовтня, 21:15
В Україні перевели годинники
Україна перейшла на зимовий час
27 жовтня, 03:13
Пожежа на спиртзаводі «Біохім» у Тамбові
Центр протидії дезінформації пояснив причину ударів дронами по спиртзаводах в РФ
22 жовтня, 11:37

Новини

В одному з районів столиці містяни виявили міну
В одному з районів столиці містяни виявили міну
Між Києвом та Будапештом курсуватиме прямий щоденний потяг
Між Києвом та Будапештом курсуватиме прямий щоденний потяг
Забудова Пейзажної алеї: Київрада запросила на засідання головного архітектора столиці
Забудова Пейзажної алеї: Київрада запросила на засідання головного архітектора столиці
У столиці відкрився найбільший McDonald's в Україні (фото)
У столиці відкрився найбільший McDonald's в Україні (фото)
Київ засипало снігом: фоторепортаж зі столичних вулиць
Київ засипало снігом: фоторепортаж зі столичних вулиць
У Києві екстрені відключення. Графіки не діють (оновлено)
У Києві екстрені відключення. Графіки не діють (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
21K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
17K
Створив злочинне угрупування. Генпрокуратура оголосила підозру відомому «злодію у законі»
12K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
У «Резерв+» з'явилася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей

Новини

Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 14:26

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua