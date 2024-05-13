Ділки хотіли завезти в Україну 19 тонн тканини, яку вироблено в Росії
Митниця завадила поставці тканини російського виробництва, яка за документами мала бути європейською
Київські митники запобігли ввезенню в Україну 19 тонн тканини, яку виробила текстильна компанія, що також виробляє тканини на замовлення міністерства оборони РФ. Про це йдеться у повідомленні Київської митниці на сторінці у Facebook.
Так, за документами, наданими до митного оформлення, тканина ввезена в Україну з Литви та має європейське походження. Однак, вже під час митного огляду, працівники митниці помітили на рулонах маркування та відбитки штампів російською мовою.
З відкритих джерел митники встановили, що виробником цих тканин є зареєстрована як юрособа в РФ текстильна компанія. Тобто тканина фактично вироблена російською компанією та має російське походження, що суперечить митній документації.
За даним фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, що передбачає штраф у розмірі від 50 до 100% вартості цих товарів з можливою конфіскацією.
Нагадаємо, що уряд схвалив поновлення митних перевірок з 1 березня. Ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ.
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