Ділки хотіли завезти в Україну 19 тонн тканини, яку вироблено в Росії

Митниця завадила поставці тканини російського виробництва, яка за документами мала бути європейською

Київські митники запобігли ввезенню в Україну 19 тонн тканини, яку виробила текстильна компанія, що також виробляє тканини на замовлення міністерства оборони РФ. Про це йдеться у повідомленні Київської митниці на сторінці у Facebook.

Так, за документами, наданими до митного оформлення, тканина ввезена в Україну з Литви та має європейське походження. Однак, вже під час митного огляду, працівники митниці помітили на рулонах маркування та відбитки штампів російською мовою.

З відкритих джерел митники встановили, що виробником цих тканин є зареєстрована як юрособа в РФ текстильна компанія. Тобто тканина фактично вироблена російською компанією та має російське походження, що суперечить митній документації.

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фото: Київська митниця

За даним фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, що передбачає штраф у розмірі від 50 до 100% вартості цих товарів з можливою конфіскацією.

Нагадаємо, що уряд схвалив поновлення митних перевірок з 1 березня. Ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ.