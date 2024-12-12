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Президент підписав сім указів про присвоєння звання Героя України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент підписав сім указів про присвоєння звання Героя України
Звання присвоєні «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові»
фото: Офіс президента України

Звання Героя України із удостоєнням ордена «Золота зірка» присвоєно сімом українських захисникам, п'ятьом воїнам – посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із удостоєнням ордена «Золота зірка» сімом українських захисникам, п'ятьом воїнам – посмертно. Про це йдеться в Указах президента №845 - №851/2024.

Як зазначається, звання присвоєні «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Так, звання Герой України присвоєно:

Нагадаємо, Володимир Зеленський розглянув 22 петиції, які стосувалися присвоєння звання Героя України посмертно. З них лише один військовослужбовець отримав цю найвищу державну нагороду. Відповіді опубліковані на сайті електронних петицій 26-27 листопада. Звання Героя України було присвоєно Олексію Слющенку, чемпіону світу з пауерліфтингу, який у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт та став розвідником. 

Раніше  Володимир Зеленський у День Збройних Сил України присвоїв звання Героя України колишньому меру Умані, молодшому сержанту Олександру Цебрію. Відповідний указ №818/2024 від 6 грудня опублікований на сайті глави держави. Зазначається, що Цебрій удостоєний звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

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Теги: Герой України звання героя Володимир Зеленський державні нагороди

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