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Найманець зі Шрі-Ланки потрапив у полон і вивчив «друге ім’я» Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Найманець зі Шрі-Ланки потрапив у полон і вивчив «друге ім’я» Путіна
Найманець зі Шрі-Ланки воював під Вовчанськом
фото з відкритих джерел

Окупанта вдалося взяти в полон під Вовчанськом

У боях під Вовчанськом на Харківщині, де армія РФ продовжує спроби наступу, в полон потрапив російський найманець із далекої острівної держави Шрі-Ланка, що в Індійському океані. Відео із полоненим опублікував у своєму Telegram-каналі військовий оглядач Юрій Бутусов.

Українські солдати навчили найманця популярної кричалки про Путіна. Йому досить вправно вдалося повторити слова.

Нагадаємо, на Харківщині у полон потрапляють не тільки громадяни РФ, а й найманці з-за кордону, зокрема з країн Африки. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, під час боїв під Вовчанськом Харківської області українські морські піхотинці взяли в полон російського окупанта.

До слова, французький телеканал TF1info оприлюднив ексклюзивні кадри допиту полоненого російського солдата. Окупант розповів про методи ведення війни в Росії, його примусове залучення до армії. І розкрив, за його словами, реальний плачевний стан російських окупаційних військ.

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Теги: відео Юрій Бутусов полон армія

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