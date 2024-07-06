Найманець зі Шрі-Ланки потрапив у полон і вивчив «друге ім’я» Путіна

Окупанта вдалося взяти в полон під Вовчанськом

У боях під Вовчанськом на Харківщині, де армія РФ продовжує спроби наступу, в полон потрапив російський найманець із далекої острівної держави Шрі-Ланка, що в Індійському океані. Відео із полоненим опублікував у своєму Telegram-каналі військовий оглядач Юрій Бутусов.

Українські солдати навчили найманця популярної кричалки про Путіна. Йому досить вправно вдалося повторити слова.

Коли захистив російську мову у Шрі-Ланці, а в Україні виявилось, що базових фраз так і не вивчив. Нічого, у полоні навчать.



Kediwela Mudiyanselage Thissa Kumara, потрапив у полон під Вовчанськом, Харківська область.



Джерело: Юрій Бутусов pic.twitter.com/OcrkiKcT5n — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 6, 2024

Нагадаємо, на Харківщині у полон потрапляють не тільки громадяни РФ, а й найманці з-за кордону, зокрема з країн Африки. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, під час боїв під Вовчанськом Харківської області українські морські піхотинці взяли в полон російського окупанта.

До слова, французький телеканал TF1info оприлюднив ексклюзивні кадри допиту полоненого російського солдата. Окупант розповів про методи ведення війни в Росії, його примусове залучення до армії. І розкрив, за його словами, реальний плачевний стан російських окупаційних військ.