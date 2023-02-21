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У небі над столицею з'явилася веселка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У небі над столицею з'явилася веселка
У Києві вдень з’явилася яскрава веселка

Веселка – досить рідкісне для зими явише, яке прийнято вважати добрим знаком

У Києві у вівторок, 21 лютого, можна було спостерігати справжню веселку. Вона з’явилась вдень, після того, як столицею пройшов дощ.

У небі над столицею з'явилася веселка фото 1

Таке природне явище взимку можна побачити дуже рідко, проте у багатьох районах Києва гості та мешканці міста могли спостерігати веселку в небі. Користувачі соціальних мереж одразу ж поділились своїми фото, і більшість зазначила, що це хороший знак для України.

Веселка, також райдуга – атмосферне оптичне явище, що являє собою одну, дві чи декілька спектральних дуг (або кіл, якщо дивитися з повітря), які спостерігаються на тлі хмари, якщо вона розташована проти Сонця. Червоний колір спектру ми бачимо із зовнішнього боку первинної веселки, а фіолетовий — із внутрішнього.

Цікаво, що веселку помітили в лютому й минулого року, майже перед початком повномасштабного вторгнення РФ. Тоді рідкісному природному явищу сприяла плюсова температура – у Києві близько п'яти градусів тепла.

У небі над столицею з'явилася веселка фото 2

Нагадаємо, що на Водохреща над Києво-Печерською Лаврою також з'явилася величезна веселка. Незвичайне як для січня природне явище вже назвали дуже втішним для України. 

До слова, 21 лютого спостерігається хмарна погода по всій Україні. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Теги: Київ повітря веселка

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