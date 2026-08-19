Головна Світ Політика
search button user button menu button

Греція поставила умову щодо С-300 для України, але є нюанс – Forbes

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Греція поставила умову щодо С-300 для України, але є нюанс – Forbes
Грецький ЗРК С-300ПМУ1
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Афіни хочуть отримати Patriot як заміну, однак Forbes називає такий сценарій малоймовірним

Україна та її союзники намагаються домовитися з Грецією про передачу ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300. Однак Афіни не готові відмовитися від них без повноцінної заміни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Forbes.

На тлі дефіциту ракет для систем Patriot Україна шукає альтернативні засоби для посилення протиповітряної оборони. Одним із можливих джерел боєприпасів залишаються грецькі комплекси С-300, однак Афіни поки не погоджуються на їх передачу.

Грецька сторона пояснює свою позицію безпековою ситуацією в регіоні. Системи протиповітряної оборони країна розглядає як важливий елемент стримування Туреччини, тому не хоче залишатися без відповідного озброєння.

За даними Forbes, Греція хотіла б отримати замість С-300 американські системи Patriot, проте такий варіант видання називає малоймовірним.

Водночас небажання Афін передавати озброєння Україні може мати й інші причини. Forbes згадує часткове погіршення відносин між Україною та Грецією після того, як поблизу грецького острова Лефкада виявили український морський безпілотник.

Ще одним чинником можуть бути відносини Афін із Москвою. Греція може остерігатися реакції Кремля на передачу Україні стратегічних систем. 

Нагадаємо, у травні 2026 року поблизу грецького острова Лефкада в Іонічному морі було виявлено морський безпілотник українського походження. Апарат знайшли у прибережній печері біля мису Дукато та відбуксирували до порту Василікі.

Згодом Афіни направили Києву дипломатичний протест через появу військового дрона у грецьких територіальних водах. Грецька сторона заявила, що інцидент створив загрозу для національної безпеки та судноплавства, і закликала не допускати подібних випадків. Україна вибачилася за інцидент та наголосила на повазі до міжнародного права і принципів цивільної морської безпеки. 

Читайте також:

Теги: Patriot системи ППО зброя Греція Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лора Лумер
Несподіваний союзник України? Чому одна з найвпливовіших прихильниць Трампа приїхала до Києва
21 липня, 08:05
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:00
Це стане першим візитом Віткоффа і Кушнера до України
Віткофф і Кушнер можуть відвідати Київ на День Незалежності
30 липня, 20:51
Україна опиниться серед найспекотніших країн Європи
Україну накриє спека до +40°: синоптикиня назвала дату похолодання
4 серпня, 13:48
Україна і Литва об’єднають зусилля у виробництві дронів
Литва планує налагодити виробництво українських дронів на своїй території
4 серпня, 21:26
Зеленський заявив про критичний дефіцит ракет до Patriot
Зеленський: 5% ракет для Patriot від США допоможуть Україні пережити зиму
13 серпня, 04:19
На місці влучання досі триває ліквідація наслідків атаки
Ворог вдруге атакував логістичний центр Novus: як працюватиме мережа
5 серпня, 12:56
Передачу Україні мільйонів суббоєприпасів закликали заблокувати
Human Rights Watch закликала Вашингтон заблокувати передачу зброї від Туреччини Україні
12 серпня, 13:17
Держстат оштрафував українців та бізнес майже на 39 тис. грн
Держстат виписав сотні штрафів за звітність: які регіони стали лідерами
14 серпня, 10:17

Політика

Греція поставила умову щодо С-300 для України, але є нюанс – Forbes
Греція поставила умову щодо С-300 для України, але є нюанс – Forbes
Вчора спілкувалися понад п'ять годин. У Раді тривають зустрічі з Хмарою та Сибігою
Вчора спілкувалися понад п'ять годин. У Раді тривають зустрічі з Хмарою та Сибігою
Путін отримав можливість воювати далі. Джерела в європейській розвідці пояснили, звідки взявся ресурс
Путін отримав можливість воювати далі. Джерела в європейській розвідці пояснили, звідки взявся ресурс
Трамп планує зустріч із Кім Чен Ином цієї осені – WSJ
Трамп планує зустріч із Кім Чен Ином цієї осені – WSJ
Ілон Маск відреагував на заяву про важливість Starlink для України
Ілон Маск відреагував на заяву про важливість Starlink для України
США можуть суттєво змінити військову присутність у Перській затоці після війни з Іраном – WP
США можуть суттєво змінити військову присутність у Перській затоці після війни з Іраном – WP

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
78K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
63K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Сьогодні, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua