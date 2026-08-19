Греція поставила умову щодо С-300 для України, але є нюанс – Forbes

Афіни хочуть отримати Patriot як заміну, однак Forbes називає такий сценарій малоймовірним

Україна та її союзники намагаються домовитися з Грецією про передачу ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300. Однак Афіни не готові відмовитися від них без повноцінної заміни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Forbes.

На тлі дефіциту ракет для систем Patriot Україна шукає альтернативні засоби для посилення протиповітряної оборони. Одним із можливих джерел боєприпасів залишаються грецькі комплекси С-300, однак Афіни поки не погоджуються на їх передачу.

Грецька сторона пояснює свою позицію безпековою ситуацією в регіоні. Системи протиповітряної оборони країна розглядає як важливий елемент стримування Туреччини, тому не хоче залишатися без відповідного озброєння.

За даними Forbes, Греція хотіла б отримати замість С-300 американські системи Patriot, проте такий варіант видання називає малоймовірним.

Водночас небажання Афін передавати озброєння Україні може мати й інші причини. Forbes згадує часткове погіршення відносин між Україною та Грецією після того, як поблизу грецького острова Лефкада виявили український морський безпілотник.

Ще одним чинником можуть бути відносини Афін із Москвою. Греція може остерігатися реакції Кремля на передачу Україні стратегічних систем.

Нагадаємо, у травні 2026 року поблизу грецького острова Лефкада в Іонічному морі було виявлено морський безпілотник українського походження. Апарат знайшли у прибережній печері біля мису Дукато та відбуксирували до порту Василікі.

Згодом Афіни направили Києву дипломатичний протест через появу військового дрона у грецьких територіальних водах. Грецька сторона заявила, що інцидент створив загрозу для національної безпеки та судноплавства, і закликала не допускати подібних випадків. Україна вибачилася за інцидент та наголосила на повазі до міжнародного права і принципів цивільної морської безпеки.