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11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 травня – День вітряка
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто купувати надто дорогі речі

11 травня відзначається Міжнародний день вітряка, Всесвітній день справедливої торгівлі та Всесвітній день обізнаності про его. Віряни вшановують пам’ять рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Міжнародний день вітряка

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Припадає на другі вихідні травня. Національним святом є в Нідерланда, де його і створили на початку 2000-х років. Вперше вітряки з'явилися у Стародавній Персії, а згодом поширилися в Середньовічній Європі. Будування вітряків розповсюджене і в Україні. Ставили їх переважно на півдні на узбіччі доріг. А ось в Нідерландах вітряки ставили, щоб ті перекачували кілолітри рідини, рятуючи затоплені від моря землі.

Всесвітній день справедливої торгівлі

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Подія була запроваджена Всесвітньою асоціацією справедливої торгівлі, особливо експортної продукції з тих держав, які розвиваються. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб привернути увагу до товарі, що виробляють без використання дитячої чи рабської праці.

Всесвітній день обізнаності про его

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11 травня відзначається дуже незвичайне свято під назвою Всесвітній день обізнаності про его (World Ego Awareness Day). Його святкують у всьому світі з 2018 року. Свято було засноване неприбутковою громадською організацією Ego Awareness Movement (Рух обізнаності про его).

Ця дата має конкретну мету – допомога людям, що страждають від егоїзму. Фахівці у галузі душевного здоров’я стверджують, що егоїстична поведінка не приносить людині щастя, а якщо вона дає їй задоволення, то лише короткотермінове. 

Яке сьогодні релігійне свято

11 травня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія. Вони народилися у багатій родині в місті Солуні. Ще в юні роки вирішили залишити все мирське і вирушили на гору Олімп. Там вони подвизалися і почали вивчати слов'янську мову. Згодом переклали чимало церковних книжок на слов'янську. Саме їм належить створення кирилиці – абетки слов'ян. Без неї неможливо було проводити богослужіння.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна купатися у водоймах.
  • Не варто купувати надто дорогі речі.
  • Краще не працювати в полі чи на городі.

Народні прикмети

  • Яка погода, таким буде літо.
  • Якщо на небі веселка, то чекайте на вітряну погоду в червні.
  • Подвійна веселка вказує на спеку.
  • Якщо вранці над землею туман, то скоро погіршиться погода.

Пам’ятні події 11 травня

  • 330 – Церемонія освячення Константинополя.
  • 868 – Китайський монах виготовив «Діамантову сутру». Це найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів.
  • 1709 – Почалась перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки.
  • 1712 – Засновано Тульський збройний завод. У 1912 році з нагоди 200-річчя заводу буде відкрито пам'ятник Петру I.
  • 1811 – У Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам».
  • 1860 – Висадка «тисячі» Джузеппе Гарібальді на Сицилії.
  • 1858 – Міннесота стала 32-м штатом США.
  • 1867 – На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург.
  • 1907 – В Києві засновано Українське наукове товариство.
  • 1911 – Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес.
  • 1914 – Переліт Київ-Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на «Ньюпорі-IV».
  • 1928 – У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.
  • 1944 – Державний Комітет Оборони CPCP ухвалив депортувати кримських татар на схід СРСР.
  • 1945 – Швейцарський щоденник «Die Weltwoche» опублікував унікальну статтю-інтерв'ю Карла Густава Юнга «Чи знайдуть душі мир?»
  • 1970 – у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію.
  • 2014 – Псевдореферендуми на Донеччині та Луганщині 2014 щодо статусу цих областей.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Кирило, Мефодій, Никодим, Софроній.

Теги: свята традиції свято

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