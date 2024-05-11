11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто купувати надто дорогі речі

11 травня відзначається Міжнародний день вітряка, Всесвітній день справедливої торгівлі та Всесвітній день обізнаності про его. Віряни вшановують пам’ять рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Міжнародний день вітряка

Припадає на другі вихідні травня. Національним святом є в Нідерланда, де його і створили на початку 2000-х років. Вперше вітряки з'явилися у Стародавній Персії, а згодом поширилися в Середньовічній Європі. Будування вітряків розповсюджене і в Україні. Ставили їх переважно на півдні на узбіччі доріг. А ось в Нідерландах вітряки ставили, щоб ті перекачували кілолітри рідини, рятуючи затоплені від моря землі.

Всесвітній день справедливої торгівлі

Подія була запроваджена Всесвітньою асоціацією справедливої торгівлі, особливо експортної продукції з тих держав, які розвиваються. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб привернути увагу до товарі, що виробляють без використання дитячої чи рабської праці.

Всесвітній день обізнаності про его

11 травня відзначається дуже незвичайне свято під назвою Всесвітній день обізнаності про его (World Ego Awareness Day). Його святкують у всьому світі з 2018 року. Свято було засноване неприбутковою громадською організацією Ego Awareness Movement (Рух обізнаності про его).

Ця дата має конкретну мету – допомога людям, що страждають від егоїзму. Фахівці у галузі душевного здоров’я стверджують, що егоїстична поведінка не приносить людині щастя, а якщо вона дає їй задоволення, то лише короткотермінове.

Яке сьогодні релігійне свято

11 травня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія. Вони народилися у багатій родині в місті Солуні. Ще в юні роки вирішили залишити все мирське і вирушили на гору Олімп. Там вони подвизалися і почали вивчати слов'янську мову. Згодом переклали чимало церковних книжок на слов'янську. Саме їм належить створення кирилиці – абетки слов'ян. Без неї неможливо було проводити богослужіння.

Що не можна робити цього дня

Не можна купатися у водоймах.

Не варто купувати надто дорогі речі.

Краще не працювати в полі чи на городі.

Народні прикмети

Яка погода, таким буде літо.

Якщо на небі веселка, то чекайте на вітряну погоду в червні.

Подвійна веселка вказує на спеку.

Якщо вранці над землею туман, то скоро погіршиться погода.

Пам’ятні події 11 травня

330 – Церемонія освячення Константинополя.

868 – Китайський монах виготовив «Діамантову сутру». Це найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів.

1709 – Почалась перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки.

1712 – Засновано Тульський збройний завод. У 1912 році з нагоди 200-річчя заводу буде відкрито пам'ятник Петру I.

1811 – У Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам».

1860 – Висадка «тисячі» Джузеппе Гарібальді на Сицилії.

1858 – Міннесота стала 32-м штатом США.

1867 – На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург.

1907 – В Києві засновано Українське наукове товариство.

1911 – Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес.

1914 – Переліт Київ-Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на «Ньюпорі-IV».

1928 – У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.

1944 – Державний Комітет Оборони CPCP ухвалив депортувати кримських татар на схід СРСР.

1945 – Швейцарський щоденник «Die Weltwoche» опублікував унікальну статтю-інтерв'ю Карла Густава Юнга «Чи знайдуть душі мир?»

1970 – у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію.

2014 – Псевдореферендуми на Донеччині та Луганщині 2014 щодо статусу цих областей.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Кирило, Мефодій, Никодим, Софроній.