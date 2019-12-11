«Нормандський саміт». Психолог пояснив «старечу ходу» Путіна перед Макроном



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9 грудня 2019 року. Макрон вітається з Путіним перед Єлисейським палацом – напередодні «нормандської зустрічі». Фото kremlin.ru

Експерт назвав кілька причин незвичної ходи президента РФ

Невербальний психолог Валентин Кім вважає, що «стареча хода» президента РФ Путіна 9 грудня у Парижі, можливо, була спробою «притягнути» господаря зустрічі, лідера Франції Еммануеля Макрона, на свій бік, викликати у нього щось на кшталт співчуття.

Також психолог в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що «старечу ходу» Путіна могло викликати і незручне взуття, що глава РФ одягнув безпосередньо на саміт, адже з трапу літака він сходив дуже бадьоро, і до машини теж йшов своєю звичайною ходою.

Попри все можна сказати, що Путін результатами переговорів був задоволений, незважаючи на те, що перед зустріччю йому зіпсували настрій відстороненням російських спортсменів.

Можливо тому на Нормандському саміті, за словами Кіма, Путін «увесь час демонстрував свою непричетність». «На пресконференції він тримався відсторонено, ніби промовляючи «мене тут нема», «мене це особливо не стосується» - продовження його характерного меседжу «нас там нєт». Причому він це демонстрував і на вербальному, і на невербальному рівні. До прикладу, всі сиділи рівно, а Путін відкинувся назад, а ноги витягнув вперед», - пояснив експерт.

І все ж психолог констатує, що міміка лідера країни-агресора мало про що говорила, він не дозволяв собі розкритися.

«Перед іноземною аудиторією Путін часто так поводиться, це його базова лінія поведінки», - зауважив експерт.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

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