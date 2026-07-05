Національне військове кладовище пояснило провали біля могил «природнім просіданням ґрунту»

У НВМК заявили, що після «аномальних опадів» на Київщині просідання ґрунту зафіксували на окремих місцях поховань

Ущільнення ґрунту після поховання може тривати від кількох місяців до кількох років, запевняють в установі

Національне військове меморіальне кладовище заявило, що провали, які утворилися на окремих місцях поховань після сильних опадів, є природним просіданням ґрунту, а не наслідком розмивання могил чи впливу ґрунтових вод. Про це повідомляє «Главком».

У НВМК заявили, що після «аномальних опадів» на Київщині просідання ґрунту зафіксували на окремих місцях поховань, здійснених «протягом останніх одного-двох місяців».

За версією установи, «ідеться саме про природне ущільнення ґрунту в місцях поховань, а не про розмивання могил чи вплив ґрунтових вод». Просідання відбувається в межах ділянок поховань, а тимчасові намогильні споруди залишаються у правильному положенні. У НВМК вважають це підтвердженням того, що могили не були розмиті.

За вказаними даними, ущільнення ґрунту після поховання може тривати від кількох місяців до кількох років залежно від його типу, погоди та часу, що минув після поховання. Саме цим у НВМК пояснили практику встановлення постійних намогильних споруд орієнтовно через рік після поховання.

Там також підтвердили, що після завершення інтенсивних опадів працівники кладовища розпочали підсипання та вирівнювання місць, де просів ґрунт.

Водночас у заяві не пояснюються інші зафіксовані після зливи пошкодження на території кладовища, про які раніше повідомляв Київський еколого-культурний центр: розмиті насипні дороги, провал асфальту та сходження ґрунту потоками води.

У НВМК закликали звертатися за коментарями безпосередньо до державної установи та заявили, що поширення неперевіреної інформації створює підґрунтя для «хибних висновків і спекуляцій».

Раніше Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) повідомив, що сильні зливи призвели до розмивання доріг та утворення провалів у зоні поховань на території Національного військового меморіального кладовища. а думку фахівців КЕКЦ, такі наслідки дощів стали можливими через неефективний водовідвід і дренаж.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Національне військове меморіальне кладовище потрапило під ворожу атаку. Ударний безпілотник впав на територію цвинтаря.

До слова, навесні президент Володимир Зеленський підписав закон щодо місць поховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Закон врегульовує порядок створення та функціонування військових кладовищ, а також визначає правила почесного поховання загиблих захисників України.