Курс валют 20 червня 2026: долар повернувся до зростання

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 20 червня 2026 року. Порівняно з п'ятницею, 19 червня, за курсом НБУ долар, євро та інші основні валюти залишилися без змін. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,91, євро – 51,45 грн, польського злотого – 12,08 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,9125 51,4563 59,3204 12,0817 55,8127 Ощадбанк 44,75 / 45,05 51,20 / 51,90 - - - Приватбанк 44,60 / 45,04 51,13 / 51,87 59,00/59,88 11,99/12,22 - ПУМБ 44,70 / 45,30 51,60 / 52,30 59,40 / 60,80 11,95 / 12,25 - monobank 44,68 / 45,03 51,20 / 51,80 - - - Райффайзен 44,70 / 45,07 51,00 / 51,75 57,00 / 68,80 11,50 / 12,50 53,20 / 57,10 OTP Bank 44,65 / 45,10 51,00 / 51,95 - - 55,00 / 56,00 Укрсиббанк 44,63 / 45,02 51,13 / 51,78 59,00 / 60,75 - 55,10 / 56,90

* курс валют станом на 09:00 20 червня 2026 року

За тиждень гривня послабилася щодо більшості основних світових валют. Найбільше зростання продемонстрував євро, тоді як польський злотий залишився відносно стабільним.

Американський долар за тиждень подорожчав майже на 10 копійок – з 44,81 грн до 44,91 грн. Євро додав близько 40 копійок і закріпився вище позначки у 51,45 грн. Британський фунт також зріс у ціні більш ніж на 21 копійку, а швейцарський франк подорожчав майже на 47 копійок.

Польський злотий виявився найстабільнішою валютою серед аналізованих. За тиждень його курс знизився приблизно на 13 копійок – з 12,21 грн до 12,08 грн.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.