Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 20 червня 2026: долар повернувся до зростання

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 20 червня 2026: долар повернувся до зростання
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,91, євро – 51,45 грн, польського злотого – 12,08 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 20 червня 2026 року. Порівняно з п'ятницею, 19 червня, за курсом НБУ долар, євро та інші основні валюти залишилися без змін. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,91, євро – 51,45 грн, польського злотого – 12,08 грн.

Курс валют станом на 20 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,9125 51,4563 59,3204 12,0817 55,8127
Ощадбанк
 44,75 / 45,05 51,20 / 51,90 - - -
Приватбанк
 44,60 / 45,04 51,13 / 51,87 59,00/59,88 11,99/12,22 -
ПУМБ
  44,70 / 45,30 51,60 / 52,30 59,40 / 60,80 11,95 / 12,25 -
monobank
 44,68 / 45,03 51,20 / 51,80 - - -
Райффайзен
 44,70 / 45,07 51,00 / 51,75 57,00 / 68,80 11,50 / 12,50 53,20 / 57,10
OTP Bank
 44,65 / 45,10 51,00 / 51,95 - - 55,00 / 56,00
Укрсиббанк
 44,63 / 45,02 51,13 / 51,78 59,00 / 60,75 - 55,10 / 56,90
* курс валют станом на 09:00 20 червня 2026 року

За тиждень гривня послабилася щодо більшості основних світових валют. Найбільше зростання продемонстрував євро, тоді як польський злотий залишився відносно стабільним.

Американський долар за тиждень подорожчав майже на 10 копійок – з 44,81 грн до 44,91 грн. Євро додав близько 40 копійок і закріпився вище позначки у 51,45 грн. Британський фунт також зріс у ціні більш ніж на 21 копійку, а швейцарський франк подорожчав майже на 47 копійок.

Польський злотий виявився найстабільнішою валютою серед аналізованих. За тиждень його курс знизився приблизно на 13 копійок – з 12,21 грн до 12,08 грн.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Читайте також:

Теги: інфляція Національний банк курс валют гроші правила валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кондратюк розповів, скільки заробляє
«Немає ніякого секрету». Кондратюк назвав суму свого заробітку за рік
22 травня, 11:02
Микола Сольський не може внести 63,7 млн грн застави, щоб вийти на волю
Суд продовжив арешт ексміністра Миколи Сольського: деталі
20 травня, 13:23
Фонд Ради миру Трампа виявився порожнім
Росія вирішила врятувати фонд Ради миру Трампа, який виявився порожнім
28 травня, 14:02
Національний банк оновив офіційний курс валют на 29 травня 2026 року
Курс валют 29 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
29 травня, 09:23
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют
Курс валют 2 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
2 червня, 09:04
Національний банк оновив офіційний курс валют на 3 червня 2026 року
Курс валют 3 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
3 червня, 09:09
Подруги-довгожительки розповіли про своє життя
Киянки-довгожительки назвали суми своїх пенсій та підірвали мережу
16 червня, 12:59
Валерій Леонтьєв виїхав з Росії до США
77-річний Валерій Леонтьєв підняв гонорари за концерти для росіян
17 червня, 12:30
Затримання підозрюваних
Онлайн-ворожіння на 800 тисяч: київські шахраї постануть перед судом
12 червня, 13:49

Особисті фінанси

Курс валют 20 червня 2026: долар повернувся до зростання
Курс валют 20 червня 2026: долар повернувся до зростання
Дизель і газ дорожчали: ціни на АЗС 20 червня 2026 року
Дизель і газ дорожчали: ціни на АЗС 20 червня 2026 року
Постраждалі від сексуального насильства через агресію РФ зможуть отримати €3 тис.
Постраждалі від сексуального насильства через агресію РФ зможуть отримати €3 тис.
Курс валют 19 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 19 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Газ і дизель дешевшають: ціни на АЗС 19 червня 2026
Газ і дизель дешевшають: ціни на АЗС 19 червня 2026
Уряд виділив понад 190 млн грн на стипендії для науковців
Уряд виділив понад 190 млн грн на стипендії для науковців

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Сьогодні, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua