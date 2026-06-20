Курс валют 20 червня 2026: долар повернувся до зростання
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,91, євро – 51,45 грн, польського злотого – 12,08 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 20 червня 2026 року. Порівняно з п'ятницею, 19 червня, за курсом НБУ долар, євро та інші основні валюти залишилися без змін. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,91, євро – 51,45 грн, польського злотого – 12,08 грн.
Курс валют станом на 20 червня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,9125
|51,4563
|59,3204
|12,0817
|55,8127
|
Ощадбанк
|44,75 / 45,05
|51,20 / 51,90
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,60 / 45,04
|51,13 / 51,87
|59,00/59,88
|11,99/12,22
|-
|
ПУМБ
|44,70 / 45,30
|51,60 / 52,30
|59,40 / 60,80
|11,95 / 12,25
|-
|
monobank
|44,68 / 45,03
|51,20 / 51,80
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,70 / 45,07
|51,00 / 51,75
|57,00 / 68,80
|11,50 / 12,50
|53,20 / 57,10
|
OTP Bank
|44,65 / 45,10
|51,00 / 51,95
|-
|-
|55,00 / 56,00
|
Укрсиббанк
|44,63 / 45,02
|51,13 / 51,78
|59,00 / 60,75
|-
|55,10 / 56,90
За тиждень гривня послабилася щодо більшості основних світових валют. Найбільше зростання продемонстрував євро, тоді як польський злотий залишився відносно стабільним.
Американський долар за тиждень подорожчав майже на 10 копійок – з 44,81 грн до 44,91 грн. Євро додав близько 40 копійок і закріпився вище позначки у 51,45 грн. Британський фунт також зріс у ціні більш ніж на 21 копійку, а швейцарський франк подорожчав майже на 47 копійок.
Польський злотий виявився найстабільнішою валютою серед аналізованих. За тиждень його курс знизився приблизно на 13 копійок – з 12,21 грн до 12,08 грн.
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.
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