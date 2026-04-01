Нові правила мобілізації, перерахунок пенсій: що змінилося з 1 квітня

З 1 квітня 2026 року тарифи на комунальні послуги залишаться без змін

З 1 квітня 2026 року в Україні процес мобілізації перейде на оновлений етап адміністрування, відбудеться плановий перерахунок пенсій, а також набудуть чинності оновлені правила оформлення, перевірки та контролю листків непрацездатності. Про основні зміни з 1 квітня розповідає «Главком».

Мобілізація

В Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

Фахівці наголошують, що фундаментальні принципи мобілізації залишаються незмінними. Водночас держава переходить до суворішого адміністрування та цифрового моніторингу військовозобов’язаних. Основна увага приділяється:

верифікації персональних даних;

повній автоматизації процесів;

системній боротьбі зі зловживаннями.

Електронні повістки та облік

Одним із ключових напрямів стала цифровізація. В Україні повноцінно функціонує електронний військовий облік:

впроваджено систему сповіщень про повістки в електронному вигляді;

працює автоматична постановка на облік;

дані синхронізовані з усіма державними реєстрами.

Паперові повістки поступово втрачають актуальність, а цифрова система автоматично фіксує порушення та посилює контроль за неявкою до ТЦК.

Відстрочки

Процедура оформлення відстрочки стала зручнішою – тепер це можна зробити онлайн, без обов’язкового відвідування ТЦК. Водночас:

підстави для відстрочки перевіряються централізовано через реєстри;

посилено контроль за автентичністю документів;

особливу увагу приділяють випадкам «псевдодогляду» та формального навчання задля уникнення призову.

Бронювання

Зміни торкнулися і механізму бронювання працівників:

запроваджено регулярну перевірку статусу критично важливих підприємств;

дані заброньованих осіб автоматично звіряються з податковими та пенсійними реєстрами;

вимоги до умов бронювання (рівень зарплат, відсутність заборгованостей) посилено.

Це має суттєво зменшити кількість корупційних схем та фіктивного працевлаштування.

Зміни для охоронного бізнесу

З 1 квітня 2026 року фізичних осіб-підприємців, які надають охоронні послуги, примусово переведуть зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Це передбачено законом №4698-IX, який набрав чинності ще 1 січня 2026 року. Документ встановив повну заборону на використання «спрощенки» для цього виду діяльності, проте надав підприємцям тримісячний адаптаційний період для зміни моделі роботи.

Хоча заборона почала діяти з 1 січня, перший квартал 2026 року став перехідним етапом. Підприємці мали змогу самостійно подати заяву про відмову від спрощеної системи до 20 січня.

Для тих, хто цього не зробив і продовжував працювати за КВЕДами 80.10 (Діяльність приватних охоронних служб), 80.20 (Обслуговування систем безпеки) чи 80.30 (Проведення розслідувань), з початком другого кварталу – 1 квітня – податкова реєстрація «єдинника» анулюється автоматично.

Наслідки за I квартал

Для тих, хто «проспав» зміни та продовжував приймати оплату за охоронні послуги на спрощеній системі в січні-березні, діють штрафні санкції:

Податкова ставка 15%: Весь дохід, отриманий за ці три місяці, оподатковується за підвищеною ставкою (як дохід від забороненого виду діяльності).

Ризик штрафів: Окрім підвищеного податку, ДПС може застосувати санкції за невідповідність поданої звітності реальному статусу підприємця.

Що змінюється після 1 квітня

З моменту автоматичного переходу на загальну систему ФОПи зобов’язані змінити підхід до обліку:

Податки: Сплата ПДФО (18%), військового збору (1,5%) та ЄСВ від чистого прибутку.

Облік витрат: На відміну від спрощеної системи, тепер податок платиться не з обороту, а з різниці між доходами та документально підтвердженими витратами.

РРО/ПРРО: Обов'язкове використання касових апаратів (якщо послуги надаються за готівку або через карткові розрахунки).

ПДВ: Якщо обсяг доходу за останні 12 місяців перевищить 1 млн грн, виникає обов'язок реєстрації платником ПДВ.

Лікарняні

З 1 квітня 2026 року в Україні набирають чинності оновлені правила оформлення, перевірки та контролю листків непрацездатності. Зміни передбачені законом №4683-ІХ, який вносить суттєві правки до системи соціального страхування, а саме до закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» №1105-XIV. Йдеться не про зміну розміру самих виплат, а про посилення фінансової відповідальності та цифровізацію процедур контролю.

Головні нововведення:

впровадження механізму фінансової відповідальності лікарів;

чітка регламентація використання паперових бланків;

розширення контрольних повноважень Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для пересічних працівників базові умови отримання допомоги залишаються незмінними – трансформація стосується насамперед процесу верифікації страхових випадків.

Нові норми спрямовані на боротьбу з фіктивними лікарняними. Держава запроваджує багаторівневу перевірку медичних висновків:

Екстериторіальний принцип: перевірку обґрунтованості видачі лікарняного може здійснювати фахівець з іншого регіону, що мінімізує корупційні ризики.

Автоматизований моніторинг: система аналізуватиме аномальну кількість лікарняних, виданих одним лікарем або в межах однієї установи.

Верифікація висновків: ПФУ отримує право детально перевіряти медичні записи, на підставі яких сформовано листок непрацездатності.

Паперові лікарняні

Електронний лікарняний залишається основним документом. Проте з 1 квітня паперові листки офіційно визнаються підставою для виплат у чітко визначених випадках:

відсутність технічної можливості сформувати електронний медичний висновок (тривалий блекаут, збій у системі);

для сумісників (використовується засвідчена копія);

для ФОП та самозайнятих осіб (копію засвідчує медзаклад, що видав документ).

Фінансова відповідальність лікарів та закладів

Це найрадикальніша зміна закону. Якщо перевірка ПФУ встановила, що лікарняний видано без належних медичних підстав:

Пенсійний фонд має право вимагати повернення виплачених коштів.

Медзаклад або лікар зобов’язані компенсувати суму виплаченої допомоги з власних коштів.

У разі відмови кошти стягуються у судовому або примусовому порядку.

Що це означає для працівників та роботодавців?

Для працівників право на виплати та алгоритм нарахування (залежно від стажу) залишаються незмінними. Проте варто бути готовими до можливих затримок у виплатах, якщо система призначить додаткову перевірку медичного висновку.

Для роботодавців суттєвих нових обов’язків не вводять, але зростає ціна помилки. Необхідно ретельно перевіряти статус лікарняного в особистому кабінеті страхувальника на порталі ПФУ, особливо якщо йдеться про паперові документи або роботу за сумісництвом.

Перерахунок пенсій

З 1 квітня 2026 року в Україні відбудеться плановий перерахунок пенсій. На відміну від березневої індексації, це оновлення не є масовим – воно стосується виключно працюючих пенсіонерів. Процедура проводиться автоматично, враховуючи стаж, який людина здобула вже після виходу на заслужений відпочинок.

Згідно зі статтею 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на перерахунок мають особи, які після призначення (або попереднього перерахунку) пенсії:

продовжували працювати та накопичили не менше 24 місяців страхового стажу;

або якщо минуло не менше двох років з дня призначення чи останнього перерахунку пенсії (якщо стажу менше ніж 24 місяці).

Як саме відбувається перерахунок

Процес здійснюється без особистого звернення громадянина до територіальних органів Пенсійного фонду (ПФУ). Система автоматично аналізує дані реєстрів та обирає найбільш вигідний варіант для пенсіонера:

Тільки за стажем: якщо людина працювала, але зарплата була офіційно нижчою, ніж до пенсії. За стажем і заробітком: якщо після виходу на пенсію особа отримувала вищу заробітну плату, ніж та, з якої розраховували виплату спочатку.

Важливий нюанс щодо термінів виплат

Хоча перерахунок проводиться з 1 квітня, фізично оновлені суми пенсіонери зазвичай отримують у червні. Це пов’язано з квартальною звітністю роботодавців (дані за січень-березень надходять до ПФУ лише у травні). У червні пенсіонери отримують і підвищену суму, і доплату за попередні два місяці (квітень та травень).

Розмір підвищення

Фіксованої суми «надбавки» не існує. Розмір зростання виплати індивідуальний і залежить від:

офіційної заробітної плати;

кількості відпрацьованих місяців;

загального стажу (наприклад, понаднормовий стаж також впливає на кінцеву суму).

Акциз на сигарети

3 1 квітня 2026 року, сума акцизного податку на сигарети не може бути меншою за мінімальне податкове зобов’язання, помножене на коефіцієнт 1,1. Це пов’язано з показниками декларування акцизного податку виробниками та імпортерами сигарет за 2025 рік. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Відповідно до податкового кодексу, якщо частка акцизу у ціні за попередній рік менш як 60%, до мінімального податкового зобов’язання застосовується коефіцієнт 1,1.

У 2025 році:

загальна сума податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети (включаючи акцизний податок з роздрібної торгівлі) – 3 846,3 грн на 1000 штук;

середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет (включаючи акцизний податок з роздрібної торгівлі) – 6 537,0 грн на 1000 штук;

частка загальної суми податкових зобов’язань у середньозваженій роздрібній ціні – 58,8 %.

Оскільки у 2025 році частка акцизного податку в ціні сигарет становила 58,8 %, з 1 квітня по 31 грудня 2026 року коефіцієнт 1,1 зобов’язані застосовувати виробники та імпортери тютюнових виробів за кодами УКТ ЗЕД:

2402 20 90 10 сигарети без фільтра;

2402 20 90 20 сигарети з фільтром.

Тариф на комуналку

З 1 квітня 2026 року тарифи на комунальні послуги залишаться без змін. Уряд продовжує дію фіксованих цін на основні ресурси. При цьому українці й надалі матимуть можливість отримувати державну підтримку у вигляді субсидій. Зокрема, після завершення опалювального сезону для деяких категорій громадян змінюється порядок їх призначення.

У квітні тариф на електроенергію для побутових споживачів залишається незмінним – 4,32 грн за кВт·год. З 1 квітня 2026 року ціни на природний газ для населення залишаються чинними. Для більшості побутових споживачів, які користуються послугами «Нафтогазу», тариф і надалі становить 7,96 грн за кубометр. Ця ціна діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Кешбек на пальне

В Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне в межах програми «Національний кешбек». Програма має тимчасовий характер і діятиме до 1 травня 2026 року.

У межах програми держава повертає частину коштів за купівлю пального на автозаправних станціях, які приєдналися до ініціативи. Йдеться про фінансову підтримку громадян на тлі зростання цін на пальне.

Розмір компенсації залежить від типу пального:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Максимальна сума кешбеку на пальне становить до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт у межах програми «Національний кешбек» залишається на рівні до 3000 грн щомісяця.

Отримані кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання продуктів харчування українського виробництва, ліків, поштових послуг, книжок, а також на благодійні внески на підтримку Збройних сил України.

Водночас кешбек нараховується лише за дотримання низки умов. Зокрема, оплата пального має здійснюватися безготівково, а автозаправна станція повинна бути учасником програми.

Заборона на вилов риби

Навесні у водоймах починається нерест риби, тому у квітні 2026 у рибогосподарських водних об’єктів України вводиться щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.

Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.

Водночас під час нересту забороняється пересування на водоймах всіх транспортних засобів чи моторних суден (за винятком установлених суднових ходів), за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. Забороняється також здійснення промислового рибальства та підводного полювання.

Мінімальна заробітна плата

З 1 січня 2026 року в Україні підвищили мінімальну заробітну плату. Наразі вона становить 8 647 грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

У квітні мінімальна зарплата в Україні не зростатиме, а залишиться на тому ж рівні. Для отримання мінімалки, норма праці складає: 40 год. на тиждень або 8 год. щодня протягом п'яти робочих днів – за стандартним графіком.