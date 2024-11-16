Олена Зеленська відвідала на Київщині містечко для тих, хто втратив дім

Перша леді України відвідала «Містечко Хансена»

Дружина Президента Олена Зеленська відвідала «Містечко Хансена» у Київській області, де проживають внутрішньо переміщені особи, які втратили свої домівки через збройну агресію Росії. Перша леді поділилася цією новиною на своєму Фейсбуці.

«Рада була зустрітися з Деллом Лоєм Хансеном, партнером Фундації, американським бізнесменом і благодійником, його донькою Міссі Мінс, а також з командою, яка втілює його проєкти в Україні», – зауважила вона.

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Олена Зеленська відвідала тимчасово переміщених осіб на Київщині Фото: Facebook Олени Зеленської

Зеленська зазначила, що разом з представниками Фундації вона мала можливість побачити, як благодійник будує «Містечко Хансена» на Київщині для тих, хто втратив свої домівки через війну.

Містечко вже активно заселяється, і наразі тут проживає понад 300 родин переселенців, серед яких є дев'ять великих прийомних родин із Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та інших областей.

Дружина Президента підкреслила, що «Містечко Хансена» створено для внутрішніх переселенців, які втратили житло через російське вторгнення. Це сучасне житло, побудоване з урахуванням принципів безбар'єрності, а також спортивні зали, басейн, загальний простір для відпочинку, дитячий садок, початкова школа, яка вже працює, та великий інноваційний освітній простір, який наразі будується. Крім того, тут функціонує соціальна їдальня, що щодня надає гарячі обіди для 300 жителів.

Перша леді нагадала, що з подружжям Хансенів вона познайомилася цього літа під час візиту до штату Юта (США). «Делл Лой Хансен був організатором благодійного заходу в Солт-Лейк-Сіті й став одним із донорів проєктів Фундації. Зокрема, завдяки внеску Делла Лоя Хансена ми масштабуємо другу чергу проєкту «Адреса дитинства»: розпочали зведення ще одного будинку для великої прийомної родини на Київщині», - додала вона.

«Вдячна за всі проєкти, які реалізуємо разом. І насамперед за те, що вони ґрунтуються на єдиному принципі – повазі до людської гідності. Містечко – ще один приклад такого підходу», – підкреслила Зеленська.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з американським актором, продюсером і посланцем миру ООН Майклом Дугласом і його сином Діланом.

Раніше Перша леді України дала інтерв’ю британській газеті The Telegraph, у якому розповіла, як переживає війну, як та вплинула на її сімейне життя, і де перша леді черпає натхнення.

Зауважимо, що 12 вересня, в Києві відбувся масштабний Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською.