Патріарх Кирило спустив завдання попам-колаборантам у Маріуполі

Священники Московського патріархату у Маріуполі отримати вказівку посилити пропаганду

До окупованого росіянами Маріуполя приїхала велика делегація представників Російської православної церкви (РПЦ). Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами представника маріупольської мерії, представники російської церкви побували у місті вчора, 24 червня.

«Маріуполь. Релігія на службі окупантів. Вчора в місто приїхала велика делегація московського патріархату з інспекцією. Великий кортеж з попів та військової охорони. Їх провезли по церквах (які майже не постраждали, зрозуміло чому). Була окрема екскурсія в Драмтеатр. Непублічна. Просто через цікавість гостей», – йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, у рамках візиту церковної делегації колаборанти отримали завдання відновлювати храми у Маріуполі у першу чергу та посилити пропаганду серед населення.

«Видано вказівки колаборантам – храми відновити в першу чергу. Посилити кількість молебнів на захист війська російського. Місцевим попам – посилити пропаганду через молитви по невинно убієнним «українськими військовими», – зазначив він.

Окреме рішення, за словами чиновника, буде щодо Храму ПЦУ Петра Могили. Колаборанти мають якнайшвидше вирішити – або знести його, або переробити під канони РПЦ.

Як відомо, Храм Святителя Петра Могили увійшов до книги рекордів України як єдиний храм у світі, повністю розписаний петриківкою. Загальна площа розпису складає 500 погонних метрів, роботи тривали майже три місяці, а виконала його львівська майстриня Ольга Черьомушкіна. Під час Другої світової війни ця будівля була німецькою комендатурою, опісля ж – стала кадровим управлінням пароплавства.

На другому поверсі будівлі діяла школа бандури та українського живопису ім. Василя Сліпака, де люди могли вільно навчатись таких дисциплін як: гра на бандурі, розпис у стилі «Петриківка», італійська/англійська/українська мови, вишивка, іконопис, писанкарство, валяння та ін.

Додамо, що від початку повномасштабної війни окупанти зруйнували або пошкодили у Донецькій області щонайменше 43 релігійні споруди, більшість із них належала до Московського патріархату.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. Також рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

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