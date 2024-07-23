Терехов пояснив, що потрібно Харкову для захисту

Терехов наголошує, що ціла система потрібна, щоби вона була побудована для захисту неба над Харковом

Ігор Терехов: «Сьогодні росіяни переважно обстрілюють нас ФАБами і КАБами, і з цим теж потрібно щось робити»

Для захисту від російських обстрілів Харкову потрібна найсучасніша система ППО. Про це заявив мер Ігор Терехов в інтерв'ю «РБК-Україна».

За його словами, дозвіл Заходу на удари по території РФ дозволив знищити установки С-300/С-400, які обстрілювали Харків.

«Після цього, звісно, трохи поменшало обстрілів міста. Але сьогодні росіяни переважно обстрілюють нас ФАБами і КАБами, і з цим теж потрібно щось робити. Нам потрібна найсучасніша система протиповітряної оборони, бо не можна казати, що один або два Patriot вирішать всі наші питання – ні. Ціла система потрібна, щоби вона була побудована для захисту неба над Харковом, це вкрай необхідно», – наголосив очільник міста.

Нагадаємо, 22 липня, у Харкові пролунав вибух. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Раніше ворог, 14 липня, обстріляв Харківщину. Кількість постраждалих через обстріл селища Буди в Харківському районі зросла до 25 людей, серед них є двоє дітей. Окупанти двічі вдарили по населеному пункту «Іскандером».