Пішки через гори або документ у «Дії»: як шахрайські колцентри вивозять працівників за кордон

Представники «офісів» обіцяють провести працівників через кордон пішки або оформити «потрібний» документ у «Дії» за $10-15 тис. Водночас успішний перетин кордону вони не гарантують

Шахрайські колцентри знайшли способи вивозити своїх працівників з України за кордон. Потенційним кандидатам пропонують два варіанти. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Індустрія виманювання грошей. «Як я працював у шахрайському колцентрі».

Представники колцентрів пропонують потенційним працівникам виїзд за кордон. Йдеться, зокрема, про переїзд до Чорногорії, Болгарії, Кіпру або Туреччини. Кандидатам пропонують кілька варіантів виїзду з України, зокрема нелегальний перетин державного кордону.

Як зазначає «Главком», перший варіант – тижневий піший перехід через гори. За словами представника колцентру, майбутнього працівника можуть провести через кордон заздалегідь визначеним маршрутом у супроводі провідника. Така «подорож» коштує $1 тис., але окремо доведеться купити необхідне екіпірування власним коштом. Після перетину кордону роботодавці обіцяють безкоштовно довезти працівників до Болгарії або Кіпру, де вони мають розпочати роботу в офісі. За словами співрозмовника «Главкома», потенційних працівників переправляють групами, а цим маршрутом уже скористались кілька таких груп.

Водночас успішний перетин кордону ніхто не обіцяє, оскільки групу можуть виявити прикордонники. «Я відразу попереджаю, що можуть бути різні варіанти розвитку подій. Успішний перехід ми не гарантуємо, тому що прикордонникам нічого не даємо, щоб вони нас не чіпали. Сьогодні може одна група вийти, а завтра – ні», – пояснив співробітник колцентру.

Інший варіант передбачає оформлення «потрібного» документа через «Дію». Представники колцентру запевняють, що така послуга коштуватиме кандидату від $10 тис. до $15 тис., а весь процес може зайняти близько двох місяців. Водночас співрозмовники так і не уточнили, який саме документ пропонують оформити та що саме він дозволить своєму власнику.

Представники «офісів» підтвердили «Главкому», що працювати у цій сфері в Україні стало складніше. За їхніми словами, частина колцентрів перейшла на дистанційний формат, а деякі працівники виїжджають за кордон: «Ніхто тобі в Україні зараз не дасть гарантій безпеки. Тим паче з тими законопроєктами, які запроваджуються. Серед моїх знайомих працюють лише два офіси в Києві, що працюють на Росію, і то вони сидять поки дистанційно. Згодом вони планують переїжджати на захід України або у Чорногорію».

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному отриманні неправомірної вигоди за «кришування» мережі шахрайських колцентрів та подальшій легалізації коштів. Загалом, за даними слідства, учасники організації легалізували понад 42 млн грн.