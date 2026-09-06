Шахрайка обікрала легендарного ексфутболіста: з його оселі зникли картини на £188 тисяч

Набіла Хабібі вирішила скористатися становищем та здати в ломбард колекцію картин

Колишній футболіст збірної Нідерландів Едгар Давідс втратив частину колекції сучасного мистецтва через шахрайство, загальна вартість якої оцінювалася приблизно у 188 тисяч фунтів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Крадіжка картин від знайомої футболіста

Йдеться про 39-річну Набілу Хабібі, якій Давідс свого часу довірив догляд за своїм майном. У грудні 2014 року колишній футболіст переїжджав із будинку в Гедлі-Вуд, графство Гартфордшир, до квартири в центрі Лондона, тому передав Хабібі ключі від помешкання та попросив подбати про його речі.

Натомість жінка забрала 37 картин та інших творів мистецтва, які належали Давідсу, і заклала їх у ломбардах. Завдяки цьому вона отримала близько 31,5 тисячі фунтів позик. До колекції входили роботи художників Пола Інсекта та Рона Інгліша, придбані Давідсом у нью-йоркській Opera Gallery у період з 2006 до 2012 року.

Колишній футболіст дізнався про зникнення картин лише після того, як Хабібі перестала виплачувати позики. Ломбарди почали продавати твори мистецтва колекціонерам у різних країнах. Врешті один із покупців зв'язався з Давідсом, щоб дізнатися більше про історію придбаної картини, завдяки чому стало відомо про шахрайську схему. Частину колекції Давідса вже вдалося повернути, проте 25 творів мистецтва досі залишаються зниклими.

Суддівська епопея Хабібі

У вересні 2025 року Хабібі визнала провину за двома епізодами шахрайства. Їй загрожує до 34 місяців ув'язнення, однак вирок досі не винесено. У березні жінка намагалася відкликати своє визнання провини, але суд відхилив цю спробу.

Чергове засідання у справі відбулося в п'ятницю, однак Хабібі не з'явилася до суду. Її адвокат повідомила, що дорогою до аеропорту жінку нібито вдарив по голові предмет багажу. За словами захисту, вона втратила свідомість, отримала струс мозку та була госпіталізована в Бельгії, де нині проживає.

Суддя Емма Дікон назвала надані медичні документи з Бельгії «недостатніми», однак погодилася перенести слухання. Хабібі зобов'язали з'явитися до суду 23 вересня та надати повний медичний звіт.

Нагадаємо, що колишній гравець американського футболу брав кредити на зірок НФЛ.