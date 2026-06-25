Квіти та побачення в Кабміні: відома рестораторка назвала прем'єр-міністра, який до неї залицявся

Січкар пояснила, чому обрала футболіста, а не прем'єр-міністра

До відомої рестораторки та письменниці Маргарити Січкар свого часу залицявся один із прем’єр-міністрів України. В інтерв’ю Дмитру Гордону, Січкар назвала ім’я політика та поділилася спогадами про їхні побачення у Кабміні, пише «Главком».

Маргарита Січкар зізналася, що певний час їй подобався Валерій Пустовойтенко, який у 1997–1999 роках обіймав посаду прем’єр-міністра України. Тоді ж рестораторка та прем'єр спілкувалися. «Він тоді був дуже красивим чоловіком», – зізналася вона.

За словами письменниці, Пустовойтенко залицявся до неї. Водночас тоді вона починала спілкування зі своїм майбутнім чоловіком, нині екскапітаном київського «Динамо» та збірної України з футболу Владиславом Ващуком.

Ввалерій Пустовойтенко був шостим прем’єр-міністром України фото з відритих джерел

Однак Січкар стверджує, що між нею та Пустовойтенком не було романтичних стосунків, проте він не полишав надії здобути її прихильність. Тож прем’єр дарував рестораторці квіти та навіть запрошував на побачення у Кабінет Міністрів.

«Мені в ресторан занесли квіти від прем’єр-міністра. Перший букет. Я така сиджу і думаю: «Круто». А потім він запросив мене в гості. Я поїхала до нього в Кабмін, там для мене накрили стіл. Я їду, мене зустрічає охорона. Він, звісно, почав залицятися. Я йому сказала: «Валерію Павловичу, у мене тут роман із футболістом». Він каже: «З яким?» Я кажу: «З Ващуком». Він відповідає: «Ну, він хороший футболіст», – розповіла підприємиця.

Також Маргарита Січкар згадала, як Пустовойтенко запрошував її з Путіним на футбол у Москві. Однак тоді вона відмовилася через зайнятість на роботі.

Як розповідав «Главком» , Маргарита Січкар бачилася з Валерієм Пустовойтенком та Володимиром Путіним, який на той час обіймав посаду прем'єр-міністра РФ, у 1998 році. Вона готувала вечерю для Путіна у своєму ресторані «Гетьман», який був розташований на одній із відомих вулиць Москви – Арбаті. Маргарита Січкар поділилася деталями своєї зустрічі з Путіним.