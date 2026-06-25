Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Квіти та побачення в Кабміні: відома рестораторка назвала прем'єр-міністра, який до неї залицявся

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Маргарита Січкар пригадала, як отримувала букети від тодішнього глави уряду
фото з відкритих джерел

Січкар пояснила, чому обрала футболіста, а не прем'єр-міністра

До відомої рестораторки та письменниці Маргарити Січкар свого часу залицявся один із прем’єр-міністрів України. В інтерв’ю Дмитру Гордону, Січкар назвала ім’я політика та поділилася спогадами про їхні побачення у Кабміні, пише «Главком».

Маргарита Січкар зізналася, що певний час їй подобався Валерій Пустовойтенко, який у 1997–1999 роках обіймав посаду прем’єр-міністра України. Тоді ж рестораторка та прем'єр спілкувалися. «Він тоді був дуже красивим чоловіком», – зізналася вона.

За словами письменниці, Пустовойтенко залицявся до неї. Водночас тоді вона починала спілкування зі своїм майбутнім чоловіком, нині екскапітаном київського «Динамо» та збірної України з футболу Владиславом Ващуком.

Ввалерій Пустовойтенко був шостим прем’єр-міністром України
Ввалерій Пустовойтенко був шостим прем’єр-міністром України
фото з відритих джерел

Однак Січкар стверджує, що між нею та Пустовойтенком не було романтичних стосунків, проте він не полишав надії здобути її прихильність. Тож прем’єр дарував рестораторці квіти та навіть запрошував на побачення у Кабінет Міністрів.

«Мені в ресторан занесли квіти від прем’єр-міністра. Перший букет. Я така сиджу і думаю: «Круто». А потім він запросив мене в гості. Я поїхала до нього в Кабмін, там для мене накрили стіл. Я їду, мене зустрічає охорона. Він, звісно, почав залицятися. Я йому сказала: «Валерію Павловичу, у мене тут роман із футболістом». Він каже: «З яким?» Я кажу: «З Ващуком». Він відповідає: «Ну, він хороший футболіст», – розповіла підприємиця.

Також Маргарита Січкар згадала, як Пустовойтенко запрошував її з Путіним на футбол у Москві. Однак тоді вона відмовилася через зайнятість на роботі.

Як розповідав «Главком» , Маргарита Січкар бачилася з Валерієм Пустовойтенком та Володимиром Путіним, який на той час обіймав посаду прем'єр-міністра РФ, у 1998 році. Вона готувала вечерю для Путіна у своєму ресторані «Гетьман», який був розташований на одній із відомих вулиць Москви – Арбаті. Маргарита Січкар поділилася деталями своєї зустрічі з Путіним.

Читайте також:

Теги: міністр роман письменниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еуджен Томак народився в селі Бабеле Ізмаїльського району – на території сучасної України
Президент Румунії призначив нового прем'єра – уродженця України
5 червня, 00:35
Міністр оборони України також відповів на чутки про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським
Балістика буде і вона буде бити по Росії – Федоров
17 червня, 02:08
Німецькі солдати негайно стануть на захист Альянсу
Німеччина захищатиме кожен сантиметр землі НАТО – МЗС країни
18 червня, 05:22
Насамперед звільнять військовослужбовців із найбільшою вислугою років
Міноборони визначило, хто перший у черзі на звільнення з армії
14 червня, 21:34
Балансуючий ринок електроенергії наблизився до 50 млрд грн боргів
Балансуючий ринок електроенергії наблизився до 50 млрд грн боргів
Вчора, 20:10
Міністр соціальних справ та спорту Швеції шокував своєю неочікуваною стороною
Краще, ніж у Шакіри? Міністр спорту Швеції випустив пісню, присвячену Чемпіонату світу 2026
15 червня, 22:42
Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня
Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня
Вчора, 05:50
Росія є спільним ворогом для обох країн – як сьогодні, так і впродовж століть
Єдиним переможцем у сварці Польщі й України стане Путін – Bloomberg
Вчора, 06:05
Вантаж із танкера Smyrtos після завершення розслідування залишиться під контролем Лондона
Британія знайшла застосування нафті з захопленого танкера РФ – Telegraph
Сьогодні, 03:39

Шоу-біз

Квіти та побачення в Кабміні: відома рестораторка назвала прем'єр-міністра, який до неї залицявся
Квіти та побачення в Кабміні: відома рестораторка назвала прем'єр-міністра, який до неї залицявся
Зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон влаштувала гучний скандал через лист до Меттью Перрі
Зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон влаштувала гучний скандал через лист до Меттью Перрі
40-річна Міка Ньютон назвала неочікуваний секрет своєї краси
40-річна Міка Ньютон назвала неочікуваний секрет своєї краси
Чи коректно користуватися гаджетами в театрі? Скандал у Британії спровокував глобальну дискусію
Чи коректно користуватися гаджетами в театрі? Скандал у Британії спровокував глобальну дискусію
«Нагадав щуреня». Відома київська рестораторка розказала, як годувала Путіна
«Нагадав щуреня». Відома київська рестораторка розказала, як годувала Путіна
«Полякову треба відправити в космос». Володимир Бебешко дав несподівану пораду співачці
«Полякову треба відправити в космос». Володимир Бебешко дав несподівану пораду співачці

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua