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Міністр оборони Британії вказав на кризу в армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міністр оборони Британії вказав на кризу в армії
Новий очільник британського оборонного відомства проводить масштабний перегляд оборонної сфери
фото: з відкритих джерел

Після двох тижнів перебування в уряді Гілі зазначив, що «тепер ми також бачимо, що ці проблеми набагато серйозніші, ніж ми думали»

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що проблеми в британський армії набагато гірші, ніж очікувалося. Про пише телеканал Sky News.

Новий очільник британського оборонного відомства торкнувся масштабного перегляду оборонної сфери, який уряд розпочав минулого тижня, пообіцявши створити «нову еру» для збройних сил.

Він додав, що «зараз дійсно серйозні часи», коли «глобальні загрози швидко зростають».

Міністр вказав, що знає про проблеми в сухопутних силах, Королівському морському флоті та ВПС: «виснаженість сил, марнотратство в закупівлях, низький моральний дух, криза з набором і утриманням персоналу і ветерани, які не можуть отримати доступ до послуг, на які вони заслуговують».

Після двох тижнів перебування в уряді Гілі зазначив, що «тепер ми також бачимо, що ці проблеми набагато серйозніші, ніж ми думали». 

Нагадаємо, Генштаб показав, як ЗСУ тренуються на системі ППО Starstreak у Британії.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія готуватиме армію до війни в Європі.

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Теги: Велика Британія армія

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