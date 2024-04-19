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19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 квітня міжнародний День проліска
фото з відкритих джерел

19 квітня не можна ламати гілки яблуні

19 квітня відзначається міжнародний День проліска та День поезії і творчого мислення. Віряни вшановують пам’ять преподобного Івана Печерника.

День проліска

19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Проліски – особливо ніжні ранні весняні квіти, які є вісниками тепла і пробудження природи. В Україні перші проліски з'являються в березні, а ось у Великій Британії, яка є країною походження свята, у квітні. Тому від 1984 року 19 квітня святкують милу подію, яка допомагає підняти настрій. Серед жителів Туманного Альбіону проліски вважаються захисниками від злих духів, тому їх здавна висаджують біля будинків.

День поезії і творчого мислення

19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Люди з творчим мисленням здатні приймати нетипові рішення, вони бачать явища і предмети під зовсім іншим кутом, адже сприймають світ за допомогою своєї уяви. Без високого інтелекту, власного досвіду та відкритості новим знанням творче мислення практично неможливе.

Яке сьогодні релігійне свято

19 квітня в церковному календарі вшановують пам’ять преподобного Івана Печерника. Преподобний Іоанн жив у 12 сторіччі у Київській Русі. З юних років прийняв чернецтво та дотримувався суворого способу життя, але довго не міг впоратись з хіттю (через що святого називають помічником у боротьбі з тілесними пристрастями). Подолати жагу до пристрасті Іоанну Печерському вдалось тільки після тридцяти років самотності у печері. Помер Багатостраждальний у 1160 році в Києво-Печерському монастирі. Зараз мощі святого зберігаються у Ближніх печерах.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна ламати гілки яблуні або зрізати це дерево.
  • Не лайтесь і не лихословте.

Народні прикмети

  • дивилися, який сьогодні день: вранці туман – отже до кінця квітня буде суха погода;
  • вітряний день – до неврожаю;
  • зоряна ніч і тихий день – до багатого урожаю;
  • качки будують свої гнізда в місцях, де багато води – отже влітку буде суха погода.

Пам’ятні події 19 квітня

  • 1850 рік – Великою Британією і США підписано договір про спільне будівництво Панамського каналу, хоча пізніше Сполучені Штати вирішили будувати його самотужки;
  • 1943 рік – у Варшавському гетто почалося повстання;
  • 1967 рік – членами гурту "Бітлз" було підписано контракт, за яким вони не мали право залишати групу протягом десяти років;
  • 2005 рік – 265-м Папою Римським стає Бенедикт XVI.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.

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Теги: свято традиції свята

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