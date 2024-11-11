Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні

У своїй декларації посадовиця не вказала відомості про об'єкти нерухомості і транспортні засоби

Заступницю головного лікаря Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи викрито на декларуванні недостовірної інформації. Їй повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовиця подала декларацію за 2023 рік, у якій не зазначила відомості про наявність у неї та її чоловіка об'єктів нерухомості і транспортних засобів на право користування. Зокрема, вона не задекларувала гараж, який перебуває в оренді, а також дві автівки преміум-класу – Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW X5. Вартість майна перевищує 5,9 млн грн.

В рамках розслідування перевіряється причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Варто зазначити, що 28 жовтня ЗМІ повідомляли про обшуки в очільника Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії Володимира Решоти та його заступниці Руслани Іваночко проводять обшуки.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомлялося, заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії викрито на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, заступниця головного лікаря за $2 тис. обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.

Також правоохоронці викрили на хабарі керівницю однієї з районних медико-соціальних експертних комісій Кіровоградщини. За даними слідства, підозрювана за $2 тис. обіцяла колишньому військовослужбовцю ЗСУ, який був визнаний непридатним до військової служби через поранення, сприяти у встановленні ІІ групи інвалідності безстроково.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Згодом Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).