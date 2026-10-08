Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Працюєте на пенсії? Головне правило ПФУ, яке не можна ігнорувати

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Працюєте на пенсії? Головне правило ПФУ, яке не можна ігнорувати
Від трудового статусу пенсіонера залежить порядок нарахування окремих доплат і підвищень
фото: з відкритих джерел

Після працевлаштування або звільнення пенсіонер має повідомити Пенсійний фонд про зміну свого статусу, адже це впливає на окремі пенсійні виплати

Пенсіонери, які працевлаштувалися або звільнилися, повинні протягом 10 днів повідомити про це Пенсійний фонд України. Про це розповідає «Главком» із посиланням на ПФУ.

Що потрібно повідомити Пенсійному фонду

Якщо пенсіонер влаштовується на роботу та отримує дохід, з якого сплачується єдиний соціальний внесок, він має повідомити ПФУ про дату працевлаштування та вид зайнятості.

Це стосується роботи за трудовим або цивільно-правовим договором, реєстрації як ФОП або провадження незалежної професійної діяльності. Також необхідно подати заяву та документи, які підтверджують відповідні відомості.

У разі звільнення пенсіонер також має повідомити Пенсійний фонд про дату припинення роботи та надати підтверджувальні документи.

Зробити це можна дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису або особисто звернутися до будь-якого сервісного центру фонду. На повідомлення про зміну статусу закон відводить 10 днів.

Що змінюється для працюючого пенсіонера

Статус працюючого або непрацюючого пенсіонера впливає на окремі складові пенсійної виплати. Після повідомлення про звільнення пенсіонер набуває право на надбавки та підвищення, передбачені для осіб, які припинили трудову діяльність.

Зокрема, з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2595 грн. ПФУ зазначає, що для працюючих пенсіонерів збільшення виплат, розміри яких залежать від цього показника, застосовуються після звільнення. Водночас окремі пенсійні виплати перераховуються незалежно від факту роботи.

Тобто саме працевлаштування не означає, що пенсіонер втрачає пенсію чи з неї автоматично відраховують певну суму. Водночас статус працюючої людини має значення для окремих доплат і підвищень.

Працюючим пенсіонерам можуть перерахувати пенсію

Робота після виходу на пенсію дає можливість набувати додатковий страховий стаж. У 2026 році ПФУ автоматично перераховував пенсії тим працюючим пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку набули щонайменше 24 місяці страхового стажу. Право на перерахунок також виникає, якщо після призначення чи попереднього перерахунку минуло два роки, навіть коли за цей час людина набула менше 24 місяців стажу.

За наявності щонайменше 24 місяців нового стажу під час перерахунку в окремих випадках може враховуватися і заробітна плата, отримана вже після призначення пенсії, якщо це дає вигідніший результат для пенсіонера.

Нагадаємо, якщо для призначення пенсії за віком не вистачає страхового стажу, людина може продовжити офіційно працювати та накопичувати необхідні роки. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки – від 23 до 32 років, а у 65 років – від 15 до 22 років. Якщо стажу недостатньо, за певних умов людина може скористатися іншими видами державної підтримки або добровільно сплачувати страхові внески, щоб збільшити страховий стаж.

Читайте також:

Теги: пенсіонери Пенсійний фонд пенсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для різних професій закон передбачає спеціальні умови для призначення виплат
Пенсія за вислугу років у 2026 році: хто має право на виплати
15 вересня, 12:39
Офіційна робота за кордоном може допомогти набрати необхідний для пенсії страховий стаж
Як робота за кордоном впливає на пенсію в Україні: роз’яснення
18 вересня, 06:15
Одноразову виплату не враховуватимуть під час призначення субсидії
Пенсійний фонд роз’яснив усі нюанси отримання «Зимової підтримки»
18 вересня, 12:42
Онуфрій Клим нещодавно відзначив 94-річчя, а його дружина Галина Клим незабаром святкуватиме 90-річчя
Подружжя довгожителів з Буковини отримало закордонні паспорти: куди планує полетіти
18 вересня, 12:20
Про зміни особистих даних пенсіонерам потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів
Пенсіонери можуть втратити частину виплат: що треба знати
23 вересня, 05:37
Ігор Терехов пропонує зменшити ПДВ на продукти та ліки на тлі падіння добробуту українців
У Раді зареєстрували законопроєкт про зниження ПДВ на продукти та ліки
15 вересня, 13:12
Паперову трудову книжку варто зберігати навіть після оцифрування
Пенсійний фонд пояснив, як виправити помилку в електронній трудовій книжці
22 вересня, 12:38
Розмір допомоги залежить від виду пенсії або страхового статусу померлого
Скільки держава виплачує на поховання: Пенсійний фонд назвав суми
24 вересня, 04:41
Вікову компенсацію можуть отримувати пенсіонери від 70 років, якщо загальний розмір їхньої пенсії не досягає встановленого порогу
До 570 грн щомісяця: названо категорію пенсіонерів, які можуть отримати доплати
24 вересня, 05:07

Суспільство

Працюєте на пенсії? Головне правило ПФУ, яке не можна ігнорувати
Працюєте на пенсії? Головне правило ПФУ, яке не можна ігнорувати
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2026: традиції та молитва
Як діятимуть графіки відключень світла 8 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як діятимуть графіки відключень світла 8 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»
Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО
Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО
Зеленський заявив, що винні в теракті 7 жовтня мають відповісти
Зеленський заявив, що винні в теракті 7 жовтня мають відповісти

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
126K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах
64K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua