Працюєте на пенсії? Головне правило ПФУ, яке не можна ігнорувати

Після працевлаштування або звільнення пенсіонер має повідомити Пенсійний фонд про зміну свого статусу, адже це впливає на окремі пенсійні виплати

Пенсіонери, які працевлаштувалися або звільнилися, повинні протягом 10 днів повідомити про це Пенсійний фонд України. Про це розповідає «Главком» із посиланням на ПФУ.

Що потрібно повідомити Пенсійному фонду

Якщо пенсіонер влаштовується на роботу та отримує дохід, з якого сплачується єдиний соціальний внесок, він має повідомити ПФУ про дату працевлаштування та вид зайнятості.

Це стосується роботи за трудовим або цивільно-правовим договором, реєстрації як ФОП або провадження незалежної професійної діяльності. Також необхідно подати заяву та документи, які підтверджують відповідні відомості.

У разі звільнення пенсіонер також має повідомити Пенсійний фонд про дату припинення роботи та надати підтверджувальні документи.

Зробити це можна дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису або особисто звернутися до будь-якого сервісного центру фонду. На повідомлення про зміну статусу закон відводить 10 днів.

Що змінюється для працюючого пенсіонера

Статус працюючого або непрацюючого пенсіонера впливає на окремі складові пенсійної виплати. Після повідомлення про звільнення пенсіонер набуває право на надбавки та підвищення, передбачені для осіб, які припинили трудову діяльність.

Зокрема, з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2595 грн. ПФУ зазначає, що для працюючих пенсіонерів збільшення виплат, розміри яких залежать від цього показника, застосовуються після звільнення. Водночас окремі пенсійні виплати перераховуються незалежно від факту роботи.

Тобто саме працевлаштування не означає, що пенсіонер втрачає пенсію чи з неї автоматично відраховують певну суму. Водночас статус працюючої людини має значення для окремих доплат і підвищень.

Працюючим пенсіонерам можуть перерахувати пенсію

Робота після виходу на пенсію дає можливість набувати додатковий страховий стаж. У 2026 році ПФУ автоматично перераховував пенсії тим працюючим пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку набули щонайменше 24 місяці страхового стажу. Право на перерахунок також виникає, якщо після призначення чи попереднього перерахунку минуло два роки, навіть коли за цей час людина набула менше 24 місяців стажу.

За наявності щонайменше 24 місяців нового стажу під час перерахунку в окремих випадках може враховуватися і заробітна плата, отримана вже після призначення пенсії, якщо це дає вигідніший результат для пенсіонера.

Нагадаємо, якщо для призначення пенсії за віком не вистачає страхового стажу, людина може продовжити офіційно працювати та накопичувати необхідні роки. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки – від 23 до 32 років, а у 65 років – від 15 до 22 років. Якщо стажу недостатньо, за певних умов людина може скористатися іншими видами державної підтримки або добровільно сплачувати страхові внески, щоб збільшити страховий стаж.