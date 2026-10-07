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Українці в Ірландії можуть змінити статус проживання: стартував прийом заяв

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Українці в Ірландії можуть змінити статус проживання: стартував прийом заяв
Ірландія відкрила нову можливість для українців, які планують залишитися в країні
фото: з відкритих джерел

Українці, які перебувають в Ірландії за програмою тимчасового захисту, за певних умов можуть перейти на дозвіл на проживання Stamp 4

В Ірландії 30 вересня стартував прийом заявок на участь у Temporary Protection Transition Scheme (TPTS), яка дозволяє українцям із тимчасовим захистом перейти на інший тип дозволу на проживання. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Імміграційну службу Ірландії (Immigration Service Delivery).

Подати заявку можна онлайн через спеціальний портал ірландської Імміграційної служби.

Хто може податися

Для участі у програмі потрібно відповідати низці вимог.

Зокрема, заявник має прожити в Ірландії щонайменше 12 місяців за статусом тимчасового захисту. Також необхідно мати щонайменше шість місяців роботи або самозайнятості в Ірландії.

Ще одна умова – річний дохід має становити не менше €29 432. Крім того, на момент подання заявки людина не повинна проживати в державному житлі.

Що передбачає Stamp 4

У разі схвалення заявки українець отримає дозвіл Stamp 4 строком до двох років. Його можна буде продовжити ще на два роки за умови відповідності вимогам.

Цей дозвіл дає право жити та працювати в Ірландії без окремого дозволу на працевлаштування. Період проживання за Stamp 4 також зараховується до терміну проживання, необхідного для майбутньої натуралізації.

Водночас після переходу на новий дозвіл людина більше не користуватиметься правами та пільгами, які надає статус тимчасового захисту.

Раніше уряд Ірландії повідомляв про підготовку окремої схеми для українців, які хочуть залишитися в країні після завершення дії механізму тимчасового захисту. Влада зазначала, що новий дозвіл має стати одним із варіантів для тих, хто вже працює та інтегрувався в ірландське суспільство.

Раніше «Главком» писав про зміни в умовах перебування українців у різних країнах Європи. Зокрема, Велика Британія з 1 січня 2027 року зменшить щомісячну компенсацію британцям, які прихистили українців, із 350 до 100 фунтів. Водночас у Фінляндії до кінця лютого 2027 року закриють ще вісім центрів прийому біженців.

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Теги: біженці Ірландія українці

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