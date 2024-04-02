У Харкові названо вулицю на честь загиблого пілота Джуса

25 серпня 2023 року унаслідок зіткнення двох українських літаків на Житомирщині загинув відомий пілот з позивним Джус

У Харкові з'явився в'їзд Глісада Джуса – на честь загиблого українського військового льотчика Андрія Пільщикова

Одну з вулиць Харкова назвали на честь Євгенія Єніна – колишнього заступника міністра внутрішніх справ, що загинув в авіакатастрофі у Броварах. Також у місті з'явився в'їзд Глісада Джуса – на честь загиблого українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним Джус. Про це йдеться на сайті Харківської міської ради.

Повідомляється, що на честь Єніна перейменували вулицю Бакуліна. В’їзд Джуса раніше був в'їздом Трінклера.

У вівторок мер Харкова Ігор Терехов підписав відповідне розпорядження, яким було перейменовано ще 16 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.

Нагадаємо, вранці 18 січня 2023 року у місті Бровари на Київщині упав гвинтокрил – спалахнула пожежа. У результаті падіння загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом було 14 жертв, серед яких 1 дитина.

Зокрема, 25 серпня 2023 року унаслідок зіткнення двох українських літаків на Житомирщині загинув відомий пілот з позивним Джус. Разом з ним загинули ще двоє льотчиків.