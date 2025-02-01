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У горах Румунії шукають пʼятьох українців: вони не виходили на зв'язок 20 днів

Ірина Бура
glavcom.ua
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У горах Румунії шукають пʼятьох українців: вони не виходили на зв'язок 20 днів
Пошуки відбувались за допомогою безпілотників
фото ілюстративне з відкритих джерел

Сім'ї зниклих подали офіційний запит на розшук

Румунські рятувальники розшукують п'ятьох громадян України, які вирушили до країни з наміром перетнути кордон через гори, і від яких протягом 20 днів немає жодної звістки. Про це повідомляє Digi24.

Зазначається, що рятувальники разом з офіцерами прикордонної поліції зі структури вирушили в п'ятницю, 31 січня, на пошуки молодих українців, розділених на дві групи, які вирушили до Румунії три тижні тому.

Їхні сім'ї подали офіційний запит на розшук, вказуючи, що вони могли прибути до Румунії і не подавали жодних ознак протягом 20 днів.

«На жаль, родичі не змогли надати жодних зачіпок, які б допомогли в пошуках, припускаючи лише, що розшукувані подорожували певними маршрутами, які привели б їх в район гори Піп Іван, який є одним з найскладніших і найнебезпечніших районів», – повідомила рятувальна служба Марамуреш.

Рятувальники додали, що пошуки відбувались за допомогою безпілотників, але «після більш ніж шести годин пошуків були перервані». Їх відновлять, коли рятувальники матимуть більше інформації про зниклих.

Нагадаємо, у Румунії троє українців застрягли у горах Мармарос. Вони звернулися за допомогою ввечері 24 грудня, зазначивши, що виснажені, переохолоджені через вологий одяг і залишилися без їжі.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області рятувальники знайшли в горах туриста, який блукав Карпатами десять днів. Туриста знайшли в урочищі Болотин Грунь Рахівського району у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Врешті-решт постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

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Теги: Румунія українці рятувальники кордон розшук

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