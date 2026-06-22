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Штрафів за перевантажені фури поменшало майже вдвічі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Штрафів за перевантажені фури поменшало майже вдвічі
Фури стали рідше ловити на порушеннях вагових норм
фото: Фокус

Кількість порушень продовжує знижуватися, хоча в окремих регіонах перевізники все ще регулярно перевищують вагові норми

В Україні за перші п'ять місяців 2026 року автоматичні комплекси контролю ваги вантажного транспорту у русі (WIM) зафіксували 1 388 порушень вагових норм. Загальна сума штрафів склала 19,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Укртрансбезпеки та Опендатабот.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість зафіксованих порушень скоротилася у 1,8 раза. Якщо у 2025 році щомісяця в середньому оформлювали близько 480 постанов, то нині цей показник знизився до 280.

Штрафів за перевантажені фури поменшало майже вдвічі фото 1
фото: Опендатабот

Середня сума штрафу за січень-травень 2026 року склала 13,8 тис. грн, що дещо більше, ніж торік. У 2025 році цей показник становив 13,1 тис. грн.

Найбільше порушень цього року зафіксували на Дніпропетровщині. Там винесли 181 постанову на суму 2,75 млн грн. Друге місце посіла Вінницька область зі 159 постановами та штрафами на 2,17 млн грн. Трійку лідерів замикає Полтавщина, де оформлено 155 постанов на суму 2,24 млн грн.

Найвищий середній штраф зафіксували у Кіровоградській області – майже 20 тис. грн. Водночас там було лише п'ять порушень. На Львівщині середній штраф склав близько 19 тис. грн.

Штрафів за перевантажені фури поменшало майже вдвічі фото 2
фото: Опендатабот

Аналітики звертають увагу, що попри загальне зниження кількості порушень, на Миколаївщині спостерігається протилежна тенденція. За перші п'ять місяців року там зафіксували вчетверо більше постанов, ніж за аналогічний період 2025 року.

Сьогодні в Україні працюють 62 комплекси автоматичного вагового контролю. Найбільше таких пунктів розташовано у Київській області – вісім.

Система WIM почала працювати в Україні восени 2021 року. Тоді вона демонструвала рекордні показники: лише у грудні 2021 року було складено 3 932 постанови, а в січні 2022 року – ще 3 728.

Після початку повномасштабного вторгнення робота системи певний час була призупинена. Водночас уже у 2023 році кількість зафіксованих порушень знову різко зросла. Той рік став рекордним для WIM-комплексів: було складено 12 993 постанови на загальну суму 196,2 млн грн.

Автоматичні комплекси WIM контролюють вагу вантажівок без їхньої зупинки. Система дозволяє виявляти перевантажений транспорт, який руйнує дорожнє покриття, та автоматично формувати постанови про накладення штрафів.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження системи штрафних балів для водіїв. Документ передбачає нарахування від одного до п’яти балів залежно від тяжкості порушення правил дорожнього руху. Найбільшу кількість балів пропонують нараховувати за значне перевищення швидкості, створення аварійної ситуації та порушення правил проїзду залізничних переїздів.

Теги: штраф вантажівки

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