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Син мера Херсона звернувся до Зеленського через полоненого батька (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Син мера Херсона звернувся до Зеленського через полоненого батька (відео)
Святослав Колихаєв зазначив, що прагне, аби його батько був звільнений із полону і зміг жити вільно жити в рідній країні
фото: скріншот з відео

Святослав Колихаєв закликав Зеленського відійти від «політичних утримань» та «особистих переконань»

Син міського голови Херсона Ігоря Колихаєва Святослав Колихаєв закликав президента Володимира Зеленського докласти зусиль до звільнення свого батька, який вже 18 місяців перебуває в російському полоні. Своє звернення він опублікував в Instagram.

«Сьогодні мої слова несуть не лише голос сина, а й крик за волю та гідність. У центрі уваги – доля мого батька, який вже 18 місяців перебуває у жорстокому полоні. З самого початку окупації він залишився вірним своїй клятві перед херсонцями та до останнього був поруч із ними. Шановний пане президенте, звертаюся до Вас. За 18 місяців полону мого батька я відправив не одну сотню звернень у всі наші державні правозахисні структури та відповідні організації, в тому числі і до Офісу президента. Окрім цього, далеко не один запит був сформований у міжнародні організації, починаючи від Ради безпеки ООН з прав людини, листів послам різних країн, Комітету Червоного Хреста тощо. За весь цей час я отримав багато відповідей, але вони передавали лише стурбованість. Та що найприкріше, я не отримав жодної відповіді від Офісу президента, яка б відображала перебіг дій стосовно звільнення мого батька», – сказав він.

Святослав Колихаєв зазначив, що прагне, аби його батько був звільнений із полону і зміг жити вільно жити в рідній країні. Зокрема, хлопець обурився тим, що мер міста обласного значення перебуває в полоні. 

За словами сина Колихаєва, Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно вніс його батька до списку полонених, а Україна «просто мовчить». Після чого хлопець закликав Зеленського відійти від «політичних утримань» та «особистих переконань».

«Зрозумійте мене як сина свого батька. Згадайте, що у Вас також є діти. Я готовий до ведення будь-яких діалогів у будь-яких форматах, аби тільки мій батько повернувся живим додому, а його обмін став рушійною силою в обміні інших цивільних полонених. Прошу Вашої допомоги, Володимире Олександровичу. Звертаюся до Вас як до президента та до батька. Будь ласка, візьміть цю ситуацію під свій особистий контроль. Від цього залежить життя людини», – заявив він.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно надав меру Херсона Ігорю Колихаєву статус полоненого.

Про викрадення Колихаєва окупантами стало відомо 28 червня 2022 року. Повідомлялося, що озброєні представники Росгвардії та, ймовірно, ФСБ посадили його до автобуса і відвезли в невідомому напрямку.

Зауважимо, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».

19 липня повідомлялося, що Колихаєв перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Херсоні.

Читайте також: Син Колихаєва просить українців допомогти звільнити батька з полону
Теги: Володимир Зеленський полон Херсон

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