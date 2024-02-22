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Екснардеп Рабінович постане перед судом за держзраду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Екснардеп Рабінович постане перед судом за держзраду
У вересні 2023 року Рабіновича було оголошено у розшук
фото: пресслужба ДБР

Наразі обвинувальний акт щодо Рабіновича направлено до суду

Колишній нардеп забороненої політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович постане перед судом за держзраду.  Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувальний акт щодо Рабіновича направлено до суду. 

Нагадаємо, у вересні 2023 року колишнього народного депутата та співголову забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича оголошено у розшук. Датою зникнення проросійського ексобранця зазначено 26 липня 2023 року. Щоправда, ще на початку лютого 2022 року Рабінович у статусі народного депутата вилетів до Ізраїлю на офіційне запрошення тамтешнього парламенту і не повернувся назад в Україну.

Нагадаємо, що 10 липня 2022 року нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко опублікував у соцмережі інформацію про те, що указом президента громадянство України припинено 10 особам, у тому числі нардепам Ігорю Васильковському і Вадиму Рабіновичу. До цього ж переліку потрапив олігарх Ігор Коломойський та його колишній соратник, бізнесмен Геннадій Корбан.

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Теги: Вадим Рабінович державна зрада ДБР

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