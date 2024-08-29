Сирський у річницю боїв за Іловайськ звернувся до українців

29 серпня 2024 року – День пам’яті захисників та 10-і роковини Іловайської трагедії

Сирський: «Будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у 10-ту річницю боїв за Іловайськ згадав усіх полеглих у війні з Росією українських захисників та звернувся до українців.

«Шановні співвітчизники! Сьогодні, 10-та річниця кровопролитних боїв за Іловайськ. День, коли ми згадуємо всіх захисників і захисниць України полеглих у війні з Росією. Іловайськ – це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності, це чин і подвиг українських військових», – написав Сирський.

Він наголосив, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу. За словми головнокомандувача, цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна.

Сирський подякував українським матерям та батькам за «їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього українського народу».

«Ваші діти - справжні герої, їхній подвиг не марний і закарбований в пам’яті нашого народу навічно. Вічна пам’ять і слава українським захисникам і захисницям полеглим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава!» – зазначив головнокомандувач.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня 2024 року, День пам’яті захисників та 10-і роковини Іловайської трагедії. Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Пам’ятний день був встановлений указом президента України Володимира Зеленського в 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії.

Із середини серпня 2014 року в місті точилися запеклі бої між окупантами та військовими ЗСУ. 24-25 серпня українські батальйони потрапили в оточення. 28 серпня в результаті переговорів було прийнято рішення про виведення українських захисників через «зелений коридор».

Однак 29 серпня російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колоні. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.