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Зеленський вперше провів технологічну Ставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський вперше провів технологічну Ставку
На наступній технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення, зауважив президент
фото: Офіс президента

Сьогодні, 13 грудня, Володимир Зеленський провів першу зустріч технологічної Ставки. За словами президента, це було фактично установче засідання. Про це він повідомив в Telegram.

«Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки», – розповів очільник України.

Зеленський зауважив, що сьогодні Ставка зосередилася на першому, ключовому завданні – захисті неба: «Це протидія «шахедам» та ракетам».

«Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист. На наступній технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. Тоді він оголосив про створення технологічної Ставки.

Як повідомлялося, вранці по всій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками. Ворог здійснив черговий масований удар по Україні. Росія запустила 287 повітряних цілей – 94 ракети та 193 БпЛА.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українській енергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.

Також атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

Теги: технології Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента

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