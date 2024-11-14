На Вінниччині сталася смертельна ДТП: пасажир загинув

43-річний водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням та допустив з’їзд автомобіля

Унаслідок аварії 36-річний пасажир житель міста Черкаси

Аварія сталась 13 листопада близько 12.50 в с. Махаринці Козятинської територіальної громади. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Вінницькій області.

«За попередньою інформацією слідства, 43-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Рівненської області, не впорався з керуванням та допустив з’їзд автомобіля в паркан з подальшим зіткненням із деревом», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок аварії 36-річний пасажир житель міста Черкаси, від отриманих травм загинув на місці події. Керманича госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні та відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.

Транспортний засіб поміщено на арешт майданчик.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Могилів-Подільському районі сталась аварія. Поліцейські попередньо встановили, що 46-річний водій автомобіля Toyota під час виконання маневру обгону зіткнувся з вантажівкою Renault під керуванням 42-річного мешканця обласного центру, який рухався у зустрічному напрямку.