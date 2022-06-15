Солістка Go-A висловилася про артистів, які повернулися в Україну із РФ

Павленко нагадала, що більшість українських артистів після 2014 року почала будувати кар'єри у РФ, щоб заробити більше грошей

Катерина Павленко переконана, що люди можуть змінювати свою точку зору, однак треба дивитися на їхні наміри

Солістка українського гурту Go-A Катерина Павленко окреслила свою позицію щодо колег-артистів, які до початку війни будували кар'єру у РФ, а після нападу Росії на Україну виступили з антивоєнними заявами та повернулися на батьківщину. Про це вона сказала у ефірі «24 каналу».

За словами Павленко, артисти, які зараз повернулися із РФ, у неї довіри не викликають. Водночас вона не стала називати конкретних імен.

«Я вірю в те, що людина може змінитися, вірю, що може щось усвідомити, бо всі переломні моменти, які стаються в нашому житті, змінюють наше ставлення до дуже багатьох речей. Але треба дивитися на намір і щирість цих людей, бо зараз російський ринок закритий для тих, хто спробував висловитися. В Україні концертів немає, у Європі ці артисти не потрібні», – сказала вона.

Співачка зазначила, що більшість українських артистів після 2014 року почала будувати кар'єри у РФ, щоб заробити більше грошей.

«Через те, що Росія напала на Україну, в Україні почалася криза, стало набагато менше можливостей оплачувати цих артистів. Тому вони просто поїхали виступати у країну, яка стала причиною того, що в Україні все стало набагато гірше. Треба це усвідомлювати, бо дуже багато людей починає говорити «какая разніца» і «музика вне палітікі», – додала Павленко.

Вона наголосила, що знайома із правилами шоубізнесу і знає, як швидко можна відмити репутацію, тому не вірить у щирість заяв своїх колег, які пролунали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Я знаю, як працює шоубізнес, як швидко відмиваються репутації, які історії вигадують, щоб відволікти увагу від усього цього. Особисто я в це не вірю, а що стосується українського народу, то нехай роблять висновки і слухають своє серце», – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше солістка гурту Go-A Катерина Павленко здивувала вибором костюма під час фіналу Національного відбору на «Євробачення-2022». На сцені вона з’явилася у зеленій сукні, яку прикрашали три мертві ворони, що ніби піднімають її повітря.

Автором сценічного образу став український стиліст Назар Дідик. Відповідаючи на питання про мертвих птахів на сукні, солістка GO_A пояснила, що це «особиста відсилка до певних людей».

Як відомо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Водночас Росії хочуть назавжди заборонити брати участь у конкурсі «Євробачення».

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