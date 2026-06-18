Анекдот про корову й тарифи, конфуз Кличка: чим запам'ятається сесія Київради

Коментуючи виступ колеги, мер Києва припустився кумедної обмовки

Сьогоднішнє засідання Київської міської ради, попри велику кількість серйозних та складних тем, не обійшлося без кількох кумедних моментів. Зокрема, жваву реакцію в залі викликало обговорення можливого підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці. Про це повідомляє «Главком».

Під час обговорення питання щодо тарифів на трибуну вийшов депутат Леонід Ємець, який вирішив підкріпити свою промову алегорією.

«Кажуть, є такий несмішний, але дуже актуальний сьогодні анекдот: якщо корову менше годувати, але більше доїти, то більше молока від цього вона не дасть. На жаль, така сама ситуація сьогодні розвивається і навколо тарифів на транспорт», – зазначив депутат.

Ємець наголосив, що виконавчий орган Київради планує з наступного місяця підняти вартість проїзду в метро до 30 грн (зараз вона становить 8 грн), тобто йдеться про майже чотириразове одномоментне підвищення. За його підрахунками, залежно від інтенсивності користування підземкою, людина буде змушена витрачати від 23 до 46 тис. грн на рік. «Для людей, які змушені рахувати кожну копійку, це реально не смішно», – резюмував він.

Поки депутат виступав із цією заявою, мер Києва Віталій Кличко сидів на своєму місці у президії та ніяк не реагував на зміст промови – столичний голова розмовляв із колегами, пив воду та активно жестикулював під час бесіди.

Згодом вже Віталій Кличко розрядив атмосферу в залі, коли взяв слово як головуючий на засіданні. Коментуючи виступ колеги, мер припустився кумедної обмовки:

«Позицію Леоніда Ємця я вважаю слухняною...» – вимовив Кличко, але одразу поправив сам себе: «...слушною».

Після цього міський голова сам розсміявся, а його обмовку дружним сміхом підтримали і присутні в залі депутати.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, відбулося продовження засідання Київради, яке розпочалося 28 травня. На розгляді депутатського корпусу залишається понад три сотні питань. Серед них, зокрема, проєкти рішень, якими передбачається відмова одній з компаній у наданні дозволу на розробку проєктів землеустрою по відведенню майже 0,9 га землі на вул. Зодчих, 23 під житлову забудову. Крім того, столична влада планує збільшити обсяги фінансування програми «Захисник Києва» з 31 млрд до 33 млрд грн.