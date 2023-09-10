10 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні в Україні відзначають День танкістів

Сьогодні не дозволено займатися важкою фізичною працею

10 вересня відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України та День танкістів України. Віряни вшановують пам'ять святителів Петра і Павла.

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День танкістів України

Щорічно у другу неділю вересня відзначається професійне свято всіх танкістів України. Наші танкісти показали чимало чудес мужності і героїзму під час війни. Щодня українські танкісти у важких боях з окупантами захищають нашу землю від російської агресії. Чимало з них загинули за Батьківщину, багато хто отримав нагороди за героїзм.

В УРСР свято відзначалося з 1946 року. А після здобуття незалежності День танкіста України був заснований в 1997 році указом Леоніда Кучми.

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У документі про заснування свята сказано: «Враховуючи бойові заслуги танкістів у роки Другої світової війни, та з метою виховання воїнів-танкістів Збройних Сил України в кращих традиціях попередніх поколінь постановляю: встановити в Україні свято - День танкістів, яке відзначати щорічно у другу неділю вересня».

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

У другу неділю вересня своє професійне свято відзначають українські газовики й нафтовики. День працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості заснований Указом Президента № 302/93.

У нафтовій промисловості зайнято близько 1% населення України. Ці люди щодня займаються видобутком природних ресурсів і вносять величезний вклад до економіки та розвитку країни. Щороку в Україні зростає відсоток копалин, що здобуваються, з’являються нові технології видобутку, галузь розвивається.

День обміну ідеями

10 вересня щорічно відзначається День обміну ідеями (Swap Ideas Day). Засновником свята вважають Роберта Берча, за ідеями якого було створено ще декілька незвичних дат, таких як «День нічого», «День дрібниць» та «День нерівного килима». Swap Ideas Day вважається неофіційним святом духу співпраці.

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У цей день з’являється гарна можливість поділитися своїми ідеями та думками, обговорити свою точку зору з рідними, друзями, колегами та навіть незнайомими людьми.

Основна мета Дня обміну ідеями – пояснити людям, що найкраще поширюються знання, коли ними ділишся, і що найкращі ідеї з’являються завдяки співпраці.

Яке сьогодні релігійне свято

10 вересня в церковному календарі – день пам’яті святителів Петра і Павла. Вони були єпископами Нікейськими, які жили у IX столітті і постраждали за віру в Христа за часів правління царя Лева Ісаверяніна. Святий Петро захищав істину віру від іконоборців, які стали дуже поширеними в той час. Достеменно відомо, що йому написав чотири листи святий Феодор Студит. На жаль, про життя Павла, який сповідував християнство в Нікеї не збереглося жодних відомостей.

Що не можна робити цього дня

Заборонено кричати, лаятися, сваритися, лихословити.

Якщо хтось потребує вашої допомоги, вам не можна відмовити в допомозі.

Не дозволено займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в лісі багато горобини — осінь буде похмурою, а зима суворою;

мала кількість горобини на деревах вказує на суху осінь та пізню зиму;

вірили, якщо зібрати цього дня горобину, то вона захистить від застуди та нечистої сили.

Традиційно на осіннього Петра і Павла зривали гілочки горобини, вішали їх під дах будинку. Це, на думку наших предків, допомагало захиститися від злих сил і позбавити себе та домашню худобу хвороб в осінній період. Також існувало повір'я, що цього дня потрібно слухати своє серце, а не розум, тобто піддатися голосу інтуїції.

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Пам’ятні дати 10 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 вересня:

1919 рік — на Паризькій мирній конференції укладають Сен-Жерменський договір, який визнаває право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною, Австро-Угорщина припиняє своє існування;

1920 рік — приймають конституцію Австрійської Республіки, згідно з якою країна стає "союзною державою" з правами широкої автономії;

1941 рік — у в'язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду розстріляли всіх в'язнів;

1943 рік — біля села Новий Загорів бійці УПА дають бій переважаючим силам німців;

1989 рік — Угорщина відкриває свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменовує перший прорив "берлінської стіни";

1993 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює постанову "Про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках";

2001 рік — масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Арсеній, Опанас, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іларіон, Ігнатій, Іосиф, Кас'ян, Лаврентій, Лук'ян, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Сидір, Федір, Руслан, Ганна.