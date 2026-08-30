РФ готує великий наступ на одному з напрямків: аналітики ISW розкрили деталі

Російські війська продовжують атакувати на кількох напрямках, однак на низці ділянок не мають підтвердженого просування

Російські війська накопичують людей і техніку біля Лимана та намагаються послабити українську логістику

Російські війська накопичують особовий склад і техніку на Слов'янському напрямку, ймовірно готуючись до активніших наступальних дій. Водночас українські військові контратакують на кількох ділянках фронту та мають підтверджене просування поблизу Добропілля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують атакувати на кількох напрямках, однак на низці ділянок не мають підтвердженого просування. На Слов'янському напрямку 28 та 29 серпня російські військові продовжували наступальні дії, проте не просунулися.

Водночас українські військові здійснили контратаки біля Діброви та Стародубівки, що розташовані на схід від Слов'янська.

Представник української бригади, яка діє на цьому напрямку, повідомив, що російські війська накопичують особовий склад і техніку для підготовки до активніших наступальних дій у напрямку Лимана.

За його словами, останнім часом зросла й частка іноземних військових у російському угрупованні. Переважно це військовослужбовці з Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії. Наразі вони можуть становити близько 30% особового складу російських сил на цьому напрямку.

При цьому, за оцінкою українського військового, попри накопичення сил, російські підрозділи залишаються недостатньо підготовленими.

Російські війська також завдають ударів по українській логістиці та переправах через Оскіл і Сіверський Донець. В ISW припускають, що це може бути частиною підготовки до масштабнішого наступу.

Нагадаємо, українські військові провели серію контратак на різних ділянках фронту та завадили російській армії досягти підтвердженого просування одразу на кількох напрямках. На окремих ділянках Сили оборони також змогли покращити свої позиції.

Раніше Інститут вивчення війни дійшов висновку, що навіть повне захоплення Костянтинівки не дозволить російським військам швидко прорвати український «пояс фортець» та окупувати решту Донецької області.