Уряд вніс зміни до прикордонного режиму: ДПСУ дала роз'яснення

Обмеження полягають у тому, що відтепер громадяни мають отримати дозвіл у ДПСУ, щоб в’їжджати та перебувати у межах прикордонної смуги

Для перебування у прикордонній смузі завширшки 5 км від лінії державного кордону тепер необхідно мати дозвіл органу Держприкордонслужби

Відтепер для перебування в прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

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Так, було внесено відповідні зміни до постанови Кабміну «Про прикордонний режим».

Відтепер для перебування в прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу ДПСУ фото: Facebook/ДПСУ

«Установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30–50 м уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми», – пояснили в ДПСУ.

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Пресслужба ДПСУ додала, що вздовж лінії державного кордону України з РФ і Білоруссю ці межі розширюються до 2 км на ділянках, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Нагадаємо, у Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, раніше на цьому місці були дитячі табори, донедавна – клуб лазертагу.

Як повідомлялося, за час дії воєнного стану інспекторам Державної прикордонної служби понад 800 разів було запропоновано хабар.

До слова, в Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область.

Зазначимо, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого «білого квитка» – не все так просто.