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Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 5 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого пророка Захарії

5 вересня православна церква за новим календарем вшановує пам’ять святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Святий пророк Захарія, батько Івана Предтечі

Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий пророк Захарія був священиком у Єрусалимському храмі. Він і його дружина, праведна Єлизавета, були літнього віку і не мали дітей. Під час служіння йому явився ангел Гавриїл, який повідомив, що у нього народиться син, який буде великим пророком. Захарія засумнівався у словах ангела і був уражений німотою. Його мова повернулася лише після того, як він написав на дощечці ім'я новонародженого сина – Іван.

Коли цар Ірод наказав вбивати немовлят, святий Захарія сховав свого сина, Івана, у пустелі. За це він був убитий за наказом царя прямо у храмі, відмовившись відкрити місцезнаходження сина. Його мученицька смерть стала символом віри і відданості Богові.

Молитви дня

Яко благочестивий священник, Захаріє, моли Бога, щоб вийти із бід, бо ти мученик і пророк Божий, Христа слуга; з пророчим духом, ти, молячись, провіщав, бо ти став Предтечі Отцем, тому прославляємо тебе, оспівуючи тебе.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо день тихий і безвітряний – осінь буде теплою і довгою.
  • Якщо сьогодні багато дощу – весь місяць буде дощовим.
  • Якщо на вулиці сильний вітер – осінь буде холодною, а зима – суворою.
  • Якщо на деревах багато ягід горобини, то зима буде холодною.

Що не можна робити 

  • Не сваритися, не лихословити, не пліткувати та не заздрити.
  • Не брати й не давати гроші або продукти в борг.
  • Не хвалитися своїм достатком.
  • Не розпалювати багаття без потреби та необережно поводитися з вогнем.
  • Не вступати у сварки із сусідами.
  • Не лінуватися та не відкладати важливі справи.

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Теги: релігія традиції православна церква свята свято

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