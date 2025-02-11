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Карпати ще ближче: Буковина відкрила новий маршрут для туристів

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Карпати ще ближче: Буковина відкрила новий маршрут для туристів
На Буковині з'явився новий туристичний маршрут
фото: ГУ ДСНС Чернівецької області

Екологічна стежка «До Вартових Недеї» сягає чотирьох кілометрів

На Буковині відкрили універсальний маршрут у Карпатах. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада.

У Вижницькому районі Чернівецької області з’явилася нова екологічна стежка під назвою «До Вартових Недеї». Маршрут з’єднує село Мигово та селище Берегомет, має протяжність 4 кілометри та підходить для мандрівників з будь-яким рівнем підготовки.

Карпати ще ближче: Буковина відкрила новий маршрут для туристів фото 1
ГУ ДСНС Чернівецької області

За інформацією Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області, маршрут уже пройшов перевірку гірськими рятувальниками спільно з працівниками Національного природного парку «Вижницький». Фахівці ретельно обстежили місцевість, визначили потенційно небезпечні ділянки, перевірили складні підйоми, тематичні зупинки та якість маркування маршруту.

Карпати ще ближче: Буковина відкрила новий маршрут для туристів фото 2
ГУ ДСНС Чернівецької області
Карпати ще ближче: Буковина відкрила новий маршрут для туристів фото 3
ГУ ДСНС Чернівецької області

Відтепер буковинці та гості регіону мають ще одне живописне місце для активного дозвілля. Маршрут дарує можливість поринути в унікальну атмосферу Карпат, насолодитися їхньою природною красою та безпечно провести час на свіжому повітрі.

Нагадаємо, у Києві представили довідник «30 перлин Києва», адаптований для людей із порушеннями зору. Видання буде цікавим і корисним до прочитання і дітям, і дорослим.

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Теги: відпочинок туризм Чернівецька область Карпати (гори)

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