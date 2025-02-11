Карпати ще ближче: Буковина відкрила новий маршрут для туристів

Екологічна стежка «До Вартових Недеї» сягає чотирьох кілометрів

На Буковині відкрили універсальний маршрут у Карпатах. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада.

У Вижницькому районі Чернівецької області з’явилася нова екологічна стежка під назвою «До Вартових Недеї». Маршрут з’єднує село Мигово та селище Берегомет, має протяжність 4 кілометри та підходить для мандрівників з будь-яким рівнем підготовки.

ГУ ДСНС Чернівецької області

За інформацією Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області, маршрут уже пройшов перевірку гірськими рятувальниками спільно з працівниками Національного природного парку «Вижницький». Фахівці ретельно обстежили місцевість, визначили потенційно небезпечні ділянки, перевірили складні підйоми, тематичні зупинки та якість маркування маршруту.

ГУ ДСНС Чернівецької області

ГУ ДСНС Чернівецької області

Відтепер буковинці та гості регіону мають ще одне живописне місце для активного дозвілля. Маршрут дарує можливість поринути в унікальну атмосферу Карпат, насолодитися їхньою природною красою та безпечно провести час на свіжому повітрі.

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