У Вінниці підліток підпалив балкон квартири, граючись із сірниками: чим усе закінчилося

Рятувальники наголосили, що сірники та запальнички не є іграшками для дітей

У Вінниці 13-річний хлопчик підпалив балкон квартири, граючись із сірниками. Однак рятувальники ліквідували пожежу та не допустили її поширення на всю квартиру. Про це інформує «Главком» з посиланням на ДСНС.

За інформацією рятувальників, один із сірників упав на підлогу, спричинивши миттєве загоряння. Дитина одразу покликала дорослих, однак самостійно загасити полум’я їм не вдалося.

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили її поширення на всю квартиру, обійшлося без постраждалих.

«Вкотре наголошуємо: сірники та запальнички не є іграшками! Батькам варто зберігати їх у недоступних для дітей місцях і пояснювати малечі, що ігри з вогнем можуть призвести до страшних наслідків», – наголосили рятувальники.

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