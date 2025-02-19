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У Вінниці підліток підпалив балкон квартири, граючись із сірниками: чим усе закінчилося

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Вінниці підліток підпалив балкон квартири, граючись із сірниками: чим усе закінчилося
Рятувальники ліквідували пожежу на балконі
фото: ДСНС

Рятувальники наголосили, що сірники та запальнички не є іграшками для дітей

У Вінниці 13-річний хлопчик підпалив балкон квартири, граючись із сірниками. Однак рятувальники ліквідували пожежу та не допустили її поширення на всю квартиру. Про це інформує «Главком» з посиланням на ДСНС.

За інформацією рятувальників, один із сірників упав на підлогу, спричинивши миттєве загоряння. Дитина одразу покликала дорослих, однак самостійно загасити полум’я їм не вдалося.

У Вінниці підліток підпалив балкон квартири, граючись із сірниками: чим усе закінчилося фото 1

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили її поширення на всю квартиру, обійшлося без постраждалих.

У Вінниці підліток підпалив балкон квартири, граючись із сірниками: чим усе закінчилося фото 2

«Вкотре наголошуємо: сірники та запальнички не є іграшками! Батькам варто зберігати їх у недоступних для дітей місцях і пояснювати малечі, що ігри з вогнем можуть призвести до страшних наслідків», – наголосили рятувальники.

Раніше музичний клуб Mega Music під Варшавою (Польща) згорів ущент під час проведення благодійного концерту зі збору коштів для місцевого жителя, у якого у грудні згорів будинок. 

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Теги: Вінниця дитина пожежа квартира ДСНС рятувальники

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