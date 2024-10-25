Жителі Запорізької області можуть залишитися без світла

Запорізька область активно готується до зимового сезону

Запорізька область активно готується до прийдешньої зими. Однак жителі можуть повністю залишитися без електрики. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Як зазначив Федоров, варто «готуватися до найгіршого», але «якщо буде краще – то буде супер».

За словами очільника ОВА, Запоріжжя може залишитися без централізованого електропостачання на водонапірні станції. За його словами, там установлюватимуть генератори.

Щодо теплопостачання, то очільник ОВА заявив, що на великі котельні міста встановлять когенераційні установки – вони запрацюють уже з грудня. Посадовець пояснив, що такі установки наразі в дефіциті, і потрібні в багатьох інших містах, тому вони запрацюють не до початку опалювального сезону, а на початку зими.

«Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. А також ми розуміємо, що в нас грошей немає, тому просимо наших партнерів придбати (когенераційні установки) для нас», — розповів посадовець.

Нагадаємо, уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Як повідомлялося, 14 жовтня 2024 року Київ розпочав опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до восьми градусів тепла протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання. Харків також готовий розпочати опалювальний сезон, однак не поспішає цього робити через хорошу погоду.

Раніше стало відомо, що у Донецькій області опалювальний сезон опинився під загрозою. Причиною цьому стали активні бойові дії та безперервні російські обстріли.

До слова, опалювальний сезон в Одесі під загрозою – великі районні котельні не облаштовані генераторами і можуть зупинитися у випадку блекауту. Така ситуація є реальною через те, що газопоршневі когенераційні машини, які мали бути встановлені, й досі не прибули до міста.