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У одній області України введено аварійні відключення світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У одній області України введено аварійні відключення світла
Всі відповідні служби зайняті усуненням пошкоджень
колаж: glavcom.ua

У зв'язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру запроваджені аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах

У четвер, 7 листопада, у Житомирській області запровадили аварійні відключення електроенергії через нічну атаку РФ. Про це повідомляє Житомиробленерго.

У зв'язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру Житомирської області запроваджені аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах. 

«Всі служби зайняті усуненням пошкоджень. Додаткова інформація буде повідомлена згодом», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив перелік обʼєктів, до яких не застосовуватимуть графіки відключення світла до 1 червня 2025 року.  Так, в оновленому переліку критично важливих обʼєктів, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання, є обʼєкти Сил безпеки та Сил оборони, які керують військовими формуваннями, а також технічні засоби електронних комунікацій та споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Крім того, у переліку вказано, що пріоритетне електропостачання, як і раніше, отримуватимуть:

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Теги: відключення відключення світла Житомирщина

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