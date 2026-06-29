У Кам’янці-Подільському в День Конституції відкрили пам’ятник полковнику армії УНР

Пам’ятник присвячено полковнику Армії Української Народної Республіки Петру Болбочану

У День Конституції України, 28 червня, в Кам’янці-Подільському відбулося урочисте відкриття пам’ятника полковнику Армії Української Народної Республіки Петру Болбочану. Про це пише «Главком» із посиланням на пост мера міста Михайла Посітка у Facebook.

Міський голова Михайло Посітко наголосив, що для міста ця дата є символічною, оскільки понад століття тому Кам’янець був осередком творення української державності, а постать Болбочана уособлює боротьбу за вільну Україну та національну армію.

Очільник міста висловив подяку за реалізацію цього проєкту меценату Максиму Коляденку, родині Олексія Мушака, скульптору Ігорю Семаку, архітектору Олександру Бучацькому, а також Роману Ковалю, військовим, духовенству, пластунам та всій громаді, зазначивши, що пам'ять про таких діячів має важливе значення для чесної розмови з наступними поколіннями.

«Петро Болбочан був серед тих, хто боровся за українську армію, державу і відповідальність перед нею. Його ім’я повертається в простір міста не для красивих слів, а для пам’яті і чесної розмови з наступними поколіннями», – написав Посітко.

Петро Болбочан (1883–1919) – видатний український військовий діяч, полковник Армії УНР. Він увійшов в історію як один із найталановитіших полководців, який у 1918 році блискуче провів операцію зі звільнення Криму від більшовиків. Командуючи Кримською групою військ УНР, Болбочан у квітні 1918 року здійснив блискавичний похід, за лічені дні прорвав оборону більшовиків та першим увійшов до Криму, встановивши там українську владу та взявши під контроль Чорноморський флот. Відомий як організатор одних із найбоєздатніших підрозділів, зокрема 2-го Запорозького полку та Запорозької дивізії. У червні 1919 року став жертвою політичних інтриг та боротьби за владу. За сфабрикованими звинуваченнями був засуджений військовим судом і розстріляний 28 червня 1919 року. Його смерть деморалізувала українську армію та стала важкою втратою для державності.

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