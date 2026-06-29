У Кам’янці-Подільському в День Конституції відкрили пам’ятник полковнику армії УНР
Пам’ятник присвячено полковнику Армії Української Народної Республіки Петру Болбочану
У День Конституції України, 28 червня, в Кам’янці-Подільському відбулося урочисте відкриття пам’ятника полковнику Армії Української Народної Республіки Петру Болбочану. Про це пише «Главком» із посиланням на пост мера міста Михайла Посітка у Facebook.
Міський голова Михайло Посітко наголосив, що для міста ця дата є символічною, оскільки понад століття тому Кам’янець був осередком творення української державності, а постать Болбочана уособлює боротьбу за вільну Україну та національну армію.
Очільник міста висловив подяку за реалізацію цього проєкту меценату Максиму Коляденку, родині Олексія Мушака, скульптору Ігорю Семаку, архітектору Олександру Бучацькому, а також Роману Ковалю, військовим, духовенству, пластунам та всій громаді, зазначивши, що пам'ять про таких діячів має важливе значення для чесної розмови з наступними поколіннями.
«Петро Болбочан був серед тих, хто боровся за українську армію, державу і відповідальність перед нею. Його ім’я повертається в простір міста не для красивих слів, а для пам’яті і чесної розмови з наступними поколіннями», – написав Посітко.
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