У Харкові внаслідок вибуху невідомого пристрою травмувались двоє осіб

Двоє людей отримали мінно-вибухові травми

Увечері 30 квітня в одному з районів Харкова стався вибух невідомого пристрою, травмувались двоє осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр координації протимінної діяльності.

Зазначається, що близько 20:30 у Немишлянському районі Харкова стався вибух вибухонебезпечного пристрою невстановленого типу.

Внаслідок вибуху двоє цивільних осіб отримали мінно-вибухові травми середнього ступеня тяжкості.

«Центр координації протимінної діяльності нагадує про високий рівень мінної небезпеки в нашому регіоні», – йдеться у повідомленні.

До слова, ввечері 20 квітня в одній з квартир міста Харків стався вибух. Внаслідок вибуху виникла пожежа.

Інформацію про пожежу підтвердили в ДСНС. Повідомляється, що у багатоповерхівці сталась пожежа. Горіли кімнати двох квартир та тамбур.

Нагадаємо, в Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, унаслідок чого зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулася повторна детонація.

Унаслідок повторної детонації постраждало п'ять співробітників ДСНС. Усіх постраждалих доставили до лікарні.