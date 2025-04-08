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Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який готував замах на очільника Харківської ОВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який готував замах на очільника Харківської ОВА
За вбивство голови ОВА російський агент мав отримати $50 тис.
фото: mvs.gov.ua/Нацполіція

Вбивство Олега Синєгубова мало бути публічним

У Харкові судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві українського військового і підготовці до замаху на двох посадовців області. Йдеться про голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та очільника Дергачівської військової адміністрації Вячеслава Задоренка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів деталі затримання російського агента, який, за його словами, переховувався дуже ретельно.

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Російський агент, який вчиняв теракти та готував убивства посадовців
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

За словами Болвінова, для поліції ця справа почалася 5 березня 2024 року. На Салтівці вогнепальне поранення в спину отримав військовий, він помер у швидкій. Свідок побачив пораненого біля під’їзду та викликав швидку, але врятувати його було вже неможливо.

Слідчі кинулися шукати гільзу та свідків, яких зловмисник теж хотів вбити, але передумав.

«Експерти одразу звернули увагу – гільза нетипова, від доволі рідкісної зброї. Це виявився спецпатрон до пістолета ПСС – ще радянська розробка, і зараз він є на обліку лише у російських спецпідрозділів. Тим часом оперативники продовжували вивчати камери та говорити з місцевими, вже знали, що вбивця був в той день в одній рукавичці, з пакетом. І ймовірно, оселився десь поблизу, поки слідкував за жертвою», – каже він.

Під час обшуку в помешканні зловмисника знайшли той самий пістолет, який розроблявся саме для спецслужб КДБ та ГРУ. Виробили їх всього 200 штук.На пістолеті номер 048. «Там же була кобура від нього та шапка, в якій був вбивця, тротил та інші речі. Там же ми змогли вилучити зразки ДНК злочинця та його відбитки пальців», – додає він.

Далі – підрив будівлі Шевченківської адміністрації, підпали машин військових та підрив поблизу МСЕК. Всі ці справи розслідуються окремо, різні слідчі, в різних районах міста. За словами поліцейського, усі інциденти скоїла одна людина. Олександр Голуб/Безсмертних проходив у поліції по дрібних крадіжках, навіть сидів у вʼязниці.

Правоохоронці вирішили влаштувати масштабну спецоперацію, аби затримати чоловіка.

«Ми вже знали майже все про нього та його родину і мали інформацію про те, що у нього є будинок в Козачій Лопані. І тоді поліцейські вирішують просто сісти на електричку, яка ще ходить туди, та поїхати. Але на харківському вокзалі Голуба вони не побачили. Група проїхала ще кілька станцій. І раптово, хвилин за двадцять після відправлення з Харкова, на третій станції «Підгородня» в останній момент до вагона застрибує наш фігурант. Двері за ним зачиняються, поїзд рушає і тікати вже нема куди, хоч він і намагався. Оперативники УКР швидко прибрали з вагона пасажирів, дістали зброю та затримали його», – розповідає він.

За словами Болвінова, затримання відбувалося близько третьої години дня. Вже за півтори години зʼявляється інформація, що хтось заклав вибухівку під автомобіль начальника Дергачівської міської військової адміністрації.

«Він сам помітив щось підозріле під машиною, коли припаркувався на пагорбі, одразу викликав поліцію. Вибухотехніки працювали там близько чотирьох годин, розділили пристрій на кілька частин, виявили вибухівку та знешкодили. Водночас на відео з камер біля цієї автівки бачимо вже знайомого «вусача», цього разу він в одязі працівника комунальних служб, в спеціальній жилетці. Електронна вибухівка, яку він заклав під авто, мала спрацювати під час руху», – каже поліцейський.

Як зазначає правоохоронець, фігурант використовував велосипед, аби слідкувати за жертвою та дізнатися, де можна закласти вибухівку

«Два кілограми сімсот грамів вибухової речовини гексоген – це був дуже потужний пристрій, вибух був би руйнівним і скоріш за все, машину би просто розірвало, постраждали б і люди навколо, а у водія просто не було б шансів вижити. Але щось пішло не так – з вибухівкою начальник адміністрації проїздив п’ять днів і вона чомусь не спрацьовувала. Це можна назвати щасливим випадком і великим везінням», – ділиться він. 

Однак завданням зловмисника було суто закладення пристрою. Таке замовлення він отримав від куратора з ФСБ, а саму бомбу забрав у визначеному місці зі спеціальної закладки.

Наступною жертвою мав стати начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов. Російські куратори передали агенту три гранати.

«Вбивство Синєгубова мало бути публічним. Диверсант чекав чергового російського обстрілу по житловому будинку з великою кількістю жертв харків’ян. Адресу завчасно йому повинні були повідомити куратори з Росії. За його планом, атакувати він мав, коли голова ОВА буде максимально близько до людей, – тобто під час спілкування з постраждалими від обстрілів. Він так і каже – «от часто були обстріли КАБами, наприклад, Салтівки, туди виїжджала адміністрація». Застосувати так звану «закладку» з гранати або кинути її прямо в натовп, а потім непомітно втекти. План був майже готовий, зручним моментом він також називає спілкування Синєгубова з журналістами на місцях прильотів», – каже Болвінов.

Щоби максимально наблизитися до начальника ОВА, не викликаючи підозр, він вирішив знову вдати працівника комунальної служби. Для цього заздалегідь підготував спеціальні робочі жилети різних кольорів, купував їх в Харкові та Дергачах.

Зазначається, що на Харківщину агент потрапив під час повномасштабного вторгнення, перейшовши кордон пішли.

«Постійного місця проживання у нього не було. Кожен день, а то й по декілька разів виходив на зв'язок з російськими спецслужбами. П’ятий відділ ФСБ – це підрозділ що спеціалізується саме на спецопераціях на території інших держав. І саме вони передали пістолет ПСС. На радіоринку він регулярно купував нові телефони, кожні два три дні змінював їх разом з картками й спілкувався з росіянами через телеграм. Він мав власний ідентифікатор в месенджері, а номери ідентифікатора куратора завжди записував на зворотному боці бірки від одягу, в якому ходив», – розповідає поліцейський.

Контракт з ФСБ агент підписав у 2024 році, отримував щомісячну зарплату – $1 тис.

«За вбивство військового йому обіцяли окрему оплату – $30 тис., але врешті заплатили лише п’ятнадцять. За Синєгубова обіцяли заплатити $50 тис., за Задоренко – $40 тис. Решту диверсій, підпали та вибухи він влаштовував на власний розсуд, каже корисливого мотиву навіть не було. Все це робив через власні переконання. Нам він прямо каже, що він – на іншому боці, тому робив все, що міг, для перемоги Росії в цій війні», – додає Болвінов.

Нагадаємо, у Полтавській області затримано російську агентку, яка готувала підриви біля райвідділу поліції та міського територіально центру комплектування.

Правоохоронці зазначають, на замовлення російських спецслужб зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій (СВП). У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом з агенткою.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента. Чоловік на замовлення ФСБ виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по всій Україні.  За даними слідства, одну з таких вибухівок росіяни залучили проти українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня цього року.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції. 

Теги: російські агенти Олег Синєгубов Харків

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